Беларусь видит перспективы для углубления интеграции с Узбекистаном в машиностроении. Об этом заместитель премьер-министра Юрий Шулейко заявил на пленарном заседании Узбекско-белорусского межпарламентского форума на тему "Об основных направлениях дальнейшего стратегического взаимодействия Республики Беларусь и Республики Узбекистан" в Хиве, сообщает пресс-служба Правительства.

Узбекистан для Беларуси - один из ключевых торгово-экономических партнеров в Центральной Азии. По объемам внешней торговли он занимает третье место среди стран СНГ и девятое среди всех стран мира. "Наше системное партнерство обеспечивает уверенный подъем торгово-экономических связей. Сохраняя и развивая традиционный формат внешнеторгового обмена, мы перешли в стадию более глубокой, промышленной, научно-технической и межрегиональной интеграции", - отметил вице-премьер.

По его словам, общая цель правительств Беларуси и Узбекистана - трансформировать достигнутые на высшем уровне договоренности в конкретные, экономически выгодные проекты. И работа в этом направлении началась незамедлительно.

"Опираясь на сильные производственные и интеллектуальные ресурсы наших стран, видим перспективы для углубления интеграции в машиностроении. В Узбекистане развивается совместное производство тракторов и почвообрабатывающей техники. Продолжаем развитие сервисной сети по обслуживанию белорусской сельскохозяйственной техники. В ближайшее время откроется первый мультибрендовый центр белорусской техники в городе Нукусе. Завершена сборка первого локализованного в Узбекистане карьерного самосвала и осуществляется подготовка к его испытанию на карьерах Алмалыкского горно-металлургического комбината", - подчеркнул Юрий Шулейко.

В агропромышленном секторе страны нацелены на системное развитие каналов сбыта и обеспечение взаимных регулярных поставок товаров продовольственной группы. "В Узбекистане активно расширяется ритейл под брендом "Дары Беларуси", начинаем работу в регионах. В активной фазе проект по созданию полного цикла производства мяса птицы, - отметил вице-премьер. - Одновременно видим потенциал в участии узбекского бизнеса в сельхозпроизводстве на территории Беларуси".

"Взаимовыгодные шаги осуществляются и в легкой промышленности. Объединение наших усилий при производстве высококачественного трикотажа и текстиля дает весомый результат. Перспективна интеграция белорусских производителей мебели и деревообрабатывающих предприятий в мебельные кластеры Узбекистана", - дополнил Юрий Шулейко.

Еще одним значимым направлением дальнейшего стратегического взаимодействия Беларуси и Узбекистана является межрегиональное сотрудничество. "Существенной импульс придал третий Форум регионов Беларуси и Узбекистана в июле этого года в Минске. Он ярко продемонстрировал как на местном уровне эффективно реализуются общие планы в аграрной, промышленной и многих других сферах, - отметил Юрий Шулейко. - В развитие договоренностей в Беларусь в августе - сентябре осуществлен целый ряд визитов узбекских делегаций на уровне руководства областей (хокимов) для обсуждения сотрудничества в различных сферах экономики, в том числе создания совместных предприятий и открытии в Беларуси организаций с узбекским капиталом".

Комплексный подход к развитию сотрудничества с Узбекистаном по всем ключевым направлениям позволяет трансформировать торговое партнерство в стратегический альянс, где каждая сторона вносит свой уникальный вклад в создание и обеспечение долгосрочной устойчивости двусторонних отношений, отметил вице-премьер.

"Реализация эффективных совместных проектов, способных дать экономике добавленную стоимость, экспорт и новые рабочие места неизменно будут способствовать развитию всестороннего партнерства, укреплению отношений и процветанию народов Беларуси и Узбекистана, - подчеркнул Юрий Шулейко. - Уверен, что в рамках сегодняшних мероприятий будет выработано немало интересных идей и перспективных предложений о сотрудничестве и реализации проектов".