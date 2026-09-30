В Москве 29 сентября состоялось 32-е заседание Консультативного комитета по транспорту и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии под председательством министра по энергетике и инфраструктуре Арзыбека Кожошева, сообщает пресс-служба ЕЭК.

В работе приняли участие руководители уполномоченных органов в области транспорта государств – членов ЕАЭС и приглашенные эксперты.

Главной темой повестки стала подготовка проекта «дорожной карты» по реализации транспортной политики на очередной трехлетний период (2027-2029 гг.).

Мероприятия, включенные в проект «дорожной карты», опираются на результаты реализации предыдущих планов и служат их логическим продолжением для достижения целей по формированию в Союзе единого транспортного пространства и общего рынка транспортных услуг.

Участники заседания детально обсудили имеющиеся разногласия по мероприятиям проекта документа и приняли решение о вынесении документа на рассмотрение Совета руководителей уполномоченных органов в области транспорта государств – членов ЕАЭС, который состоится в октябре 2026 года в Астане.

Помимо этого, члены Консультативного комитета обсудили ход исполнения действующей «дорожной карты» по реализации транспортной политики на 2024-2026 годы и плана мероприятий по реализации Декларации «Евразийский экономический путь». В частности, по итогам заседания одобрены аналитические доклады:

об анализе состояния придорожного сервиса;

о цифровизации производственных процессов на внутреннем водном транспорте и внедрении электронных навигационных карт;

о взаимодействии операторов платных автомобильных дорог, включенных в перечень евразийских транспортных коридоров;

о реализации Программы каботажных автомобильных перевозок грузов;

об анализе порядка допуска перевозчиков к международным автомобильным перевозкам грузов.

Также одобрены проекты порядка сбора и обмена метеорологическими и дорожными параметрами на автомобильных дорогах евразийских транспортных коридоров и перечень «узких мест» транспортной инфраструктуры на направлениях «Восток-Запад» и «Север-Юг».