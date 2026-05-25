АО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех) принимает участие в I Международном форуме по безопасности, который проходит с 26 по 29 мая 2026 года под эгидой Совета Безопасности Российской Федерации на территории комплекса "Live Арена" в Московской области, сообщает пресс-служба организатора российской экспозиции.

Компания представляет современную российскую продукцию для защиты населения, объектов и территорий, проведет презентации, примет участие в круглых столах по тематикам форума.

"Международный форум по безопасности – это новая площадка для демонстрации нашим партнерам проверенных в реальных условиях новейших образцов и решений в области противодействия терроризму, организованной преступности, защиты интересов государства и общества. Рособоронэкспорт подготовил уникальную экспозицию, в которую вошел ряд новинок от российских оборонных предприятий. Впервые показываем зенитный артиллерийский комплекс "Цитадель", РЛС "Гармонь-МЕ", способную обнаруживать воздушные цели на дальности до 60 км и работать в режиме контрбатарейной борьбы, мобильный комплекс "Силок" для противодействия БпЛА, бронеавтомобили "Комбат" и грузовой "Штурм", снайперский комплекс Specter", – сообщил заместитель председателя Союза машиностроителей России, генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

Экспозиция Рособоронэкспорта размещена на статической стоянке форума и на стенде внутри комплекса. Ее общая площадь превышает 600 кв.м.

На открытой площадке вблизи "Live Арена" делегациям стран-участниц форума демонстрируются бронированные автомобили специального назначения "Спартак", "Атлет", "Тигр", "Титан", а также впервые в экспозиции Рособоронэкспорта – бронеавтомобиль "Комбат", грузовой автомобиль с защищенной кабиной "Штурм" и колесный снегоболотоход ЗЗГТ-3466.

В зоне ПВО и РЭБ Рособоронэкспорт выставил проверенные в реальных условиях средства противодействия БпЛА и элементам высокоточного оружия. Среди них – ЗРК "Тор-М2КМ" от Концерна ВКО "Алмаз-Антей" и российские решения для радиоэлектронного обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов, корректируемых бомб и ракет, в том числе разработки и производства входящих в Госкорпорацию Ростех холдингов.

На площадке Рособоронэкспорта проходит мировая премьера зенитного артиллерийского комплекса ЗАК-30 "Цитадель" производства Ростеха. Комплекс предназначен для защиты стационарных объектов от БпЛА мультикоптерного и самолетного типа. Он способен вести всесуточное обнаружение, автоматическое сопровождение и поражение малоразмерных воздушных целей.

Для обнаружения беспилотных летательных аппаратов компания представила радиолокационную станцию "Гармонь-МЕ" от "Алмаз-Антея", для подавления каналов навигации - модуль "Поле-21Э", а для обнаружения и подавления БпЛА – комплекс "Радескан" в версии "Антидрон", систему "Скайхантер-4РС", комплекс РБ-504П-Э "Силок" в стационарном исполнении и впервые – "Силок" в мобильном варианте на автомобильной базе.

Стенд Рособоронэкспорта расположен внутри комплекса "Live Арена". Он тематически разделен на зоны для демонстрации БпЛА и барражирующих боеприпасов, стрелкового оружия, вооружения и средств оснащения сотрудников сил специальных операций и снайперов, а также технических решений для охраны критически важной инфраструктуры и первых лиц.

В зоне БпЛА представлены наиболее востребованные на мировом рынке образцы: комплекс "Ланцет-Э" разработки и производства ZALA, разведывательный БпЛА "СКАТ 350М" и барражирующие боеприпасы "Куб-2Э" от Концерна "Калашников", переносная разведывательно-ударная система контейнерного размещения "РУС-ПЭ", а также два БпЛА тактической зоны "Голиаф" и "Каракурт".

На стенде размещены разработанные и производимые Ростехом разведывательный БпЛА "С350М-Э", подвесные и вкладные боевые части для БпЛА различного назначения.

В зоне стрелкового оружия представлены 9мм пистолет Лебедева, пистолет-пулемет ППК-20, автоматы Калашникова "сотой", "двухсотой" серий, АК-15, АК-19 и малогабаритный АМ-17. Там же демонстрируются ружья и карабины 12 калибра в качестве кинетических средств поражения БпЛА.

На стенде организована экспозиция оружия, техники и экипировки для снайперских и специальных подразделений. Партнерам будут продемонстрированы как новейшие, так и проверенные временем образцы: снайперская винтовка Чукавина СВЧ, ORSIST-5000M, снайперский комплекс нового поколения Specter.

Для охраны критически важной инфраструктуры и первых лиц Рособоронэкспорт впервые демонстрирует комбинированный досмотровый комплекс "Портал-3", способный обнаруживать холодное и огнестрельное оружие, составные части взрывных устройств, взрывчатые, радиоактивные, опасные химические, отравляющие и психотропные вещества, а также наркотические средства.

Кроме того, в этой зоне представлены быстроразворачиваемые комплексы охраны объектов, приборы охраны периметра и специальные технические средства поиска и обнаружения.

Также на стенде компания экспонирует новейшую российскую систему кибербезопасности, основанную на работе нейросетей, обеспечивающую полный контроль информационного пространства 24/7. Нейросеть обучается в соответствии с потребностями заказчика, автоматически компилирует полученную информацию, анализирует ее с учетом эмоциональной окраски и выдает результаты в текстовом формате. Система не просто собирает информацию из любых источников от соцсетей до дарквеба, но оперативно сообщает о потенциальных рисках и выдает экспертные рекомендации по их устранению.

В рамках деловой программы Рособоронэкспорт проведет встречи и переговоры с партнерами в двустороннем формате и в составе российской делегации. Планируется участие в круглых столах и мероприятиях совместно с федеральными ведомствами из состава Совета Безопасности Российской Федерации.

