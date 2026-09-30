Премьер-министр Александр Турчин на встрече с Государственным секретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым обсудил повестку заседания Совета Министров Союзного государства, которое состоится 1 октября в Минске, передает пресс-служба Правительтсва.

"Второй раз в течение года мы проводим заседание Союзного Совмина, что может свидетельствовать о наращивании всех интеграционных процессов. Повестка дня сформирована - 15 вопросов. Одна из ключевых тем - выполнение основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы и подготовка проекта документа на следующий период. Надо тщательно рассмотреть документы, потому что нам их предстоит докладывать главам наших государств на заседании ВГС", - отметил Александр Турчин.

По словам премьер-министра, результаты за трехлетний период видны. В макроэкономической сфере разработан и согласован прогноз социально-экономического развития Союзного государства до 2028 года.

"Мы видим эффект от нашей интеграции. В промышленной сфере было принято решение о придании продукции российских и белорусских производителей статуса "товар Союзного государства". Создан коллегиальный орган, осуществляющий организацию и координацию деятельности в области обеспечения качества выпускаемой продукции, - Комитет по стандартизации и качеству Союзного государства. Значительная работа проделана в транспортной сфере. Это и выравнивание тарифов на перевозке железнодорожным транспортом минерально-строительных грузов, и запуск трансграничного пригородного железнодорожного сообщения. Подписан договор между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о формировании объединенного рынка электрической энергии Союзного государства", - отметил Александр Турчин.

До конца года предстоит решить еще ряд задач в сфере аграрной политики, цифровой подписи. "Есть над чем плодотворно поработать, чтобы в декабре доложить нашим президентам, что абсолютное большинство планов выполнено", - подчеркнул премьер-министр.

Одна из ключевых тем в Союзном государстве - обеспечение равных прав граждан Беларуси и России. Она на особом контроле председателя ВГС Александра Лукашенко.

"Уверен, с вашей помощью то, что мы еще не доделали, безусловно, все реализуем. Готов обсудить актуальные вопросы, может, какие-то проблемы остались нерешенными", - обратился премьер-министр к Сергею Глазьеву.