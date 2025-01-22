С 10 января 2025 года вступило в силу постановление Министерства архитектуры и строительства от 8 июля 2024 г. № 76 «О декларировании безопасности объектов строительства первого –четвертого классов сложности, проектной документации на их возведение».

Как поясняет пресс-служба Минстройархитектуры, постановлением утверждена Инструкция о порядке декларирования безопасности объектов строительства первого – четвертого классов сложности, проектной документации на их возведение. В соответствии с Инструкцией принятие субъектами хозяйствования деклараций безопасности предусматривается в отношении возводимых объектов и проектной документации на их возведение посредством заполнения разработчиком проектной документации (генеральным проектировщиком, субподрядчиком при разработке проектной документации), заказчиком, застройщиком электронной формы в информационной системе «StroyDek» на официальном сайте в глобальной компьютерной сети Интернет http://www.stroydek.by.

В то же время, с 10 января 2025 г. декларирование соответствия зданий и сооружений первого – четвертого классов сложности, а также проектной документации требованиям технического регламента Республики Беларусь ТР 2009/013/BY «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность» и регистрация деклараций соответствия согласно требованиям Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь не осуществляется.

Нужно отметить, что подходы к порядку обеспечения требований безопасности объектов первого – четвертого классов сложности и проектной документации на их возведение определены Положениями Кодекса Республики Беларусь об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. В частности, Статьей 44 Кодекса предусмотрено, что обеспечение требований безопасности объектов первого – четвертого классов сложности и проектной документации на их возведение подтверждается путем принятия декларации безопасности согласно порядку декларирования, установленному Министерством архитектуры и строительства.