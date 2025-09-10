ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
10.09.2025   
Финансовые рынки РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ C 11 СЕНТЯБРЯ 2025 ГОДА


15:55 10.09.2025

Национальный банк Республики Беларусь установил c 11 сентября 2025 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 3.0841 белорусского рубля, 1 евро – 3.6118 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3.6397 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4.3246 белорусского рубля.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 11.09.2025
валюта курс
EUR 3.6118
USD 3.0841
RUB 3.6397
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.09.2025
валюта курс +/-
EUR 3.6000 +0.012
USD 3.0841 +0.0249
RUB 3.6397 -0.0244
все курсы архив

Курсы в банках
на 10.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5950 3.6000
USD 3.0750 3.0850
RUB 3.6250 3.6350
подробнее

Конвертация в банках
на 10.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1700 1.1730
EUR/RUB 99.0000 99.3049
USD/RUB 84.7100 85.0991
подробнее
