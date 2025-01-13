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Финансовые рынки РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ C 14 ЯНВАРЯ 2025 ГОДА


14:38 13.01.2025

Национальный банк Республики Беларусь установил c 14 января 2025 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 3.4983 белорусского рубля, 1 евро – 3.5666 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3.4051 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4.7441 белорусского рубля.
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валюта курс
EUR 3.5666
USD 3.4983
RUB 3.4051
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Итоги торгов на БВФБ
на 13.01.2025
валюта курс +/-
EUR 3.5924 -0.0065
USD 3.4983 +0.0264
RUB 3.4051 -0.0004
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Курсы в банках
на 13.01.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.6080 3.6180
USD 3.4700 3.4780
RUB 3.3900 3.3990
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Конвертация в банках
на 13.01.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0380 1.0460
EUR/RUB 106.2000 106.7000
USD/RUB 102.2500 102.6000
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