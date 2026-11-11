ВТБ (Беларусь) запускает региональный проект «Деловой маршрут ВТБ».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, серия встреч в рамках данного проекта пройдет в областных центрах Беларуси и объединит практическую программу с участием эксперта и налаживание деловых связей для местного бизнес-сообщества.

Первой точкой на карте делового маршрута банка ВТБ (Беларусь) станет свободная экономическая зона Могилева, где сосредоточены производственные и экспортно-ориентированные предприятия области. 1 декабря на площадке администрации СЭЗ для ее резидентов и руководителей бизнеса региона выступит эксперт в области стратегического и операционного менеджмента Илья Балахнин.

Участники получат практические инструменты, которые можно применить в своей компании сразу после встречи, а также возможность познакомиться с коллегами из других отраслей и обсудить с ними общие задачи.

«Деловой маршрут ВТБ» призван объединить предпринимателей регионов, дать им возможность обменяться опытом и получить инструменты для развития своих компаний. Начинаем в Могилеве, где соберутся руководители бизнеса, готовые смотреть шире, искать новые решения и действовать на опережение», — отметил заместитель председателя правления ВТБ (Беларусь) Иван Веренич.

Серия встреч «Деловой маршрут ВТБ», приуроченная к 30-летию работы банка в Республике Беларусь, также состоится в Гомеле, Витебске, Гродно и Бресте.