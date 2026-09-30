ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
30.09.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Банковские новости РБ


ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК БЕЛАРУСИ ЗАВЕРШИЛ ЛЕТО СНИЖЕНИЕМ СТОИМОСТИ КРЕДИТНЫХ РЕСУРСОВ


16:12 30.09.2026

Августовские показатели кредитно-депозитного рынка Беларуси продемонстрировали устойчивый баланс между сберегательной политикой граждан и инвестиционной активностью бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Республики Беларусь.

Банки смогли предложить экономике более дешевые ресурсы, не потеряв при этом доверия вкладчиков.

Самым привлекательным инструментом для розничных клиентов остались долгосрочные безотзывные рублевые вклады на период от 36 месяцев — средняя ставка по ним достигла 14,2% годовых. Если оценивать весь объем открытых в августе новых срочных рублевых вкладов населения, средняя доходность составила 10,7%.

Подобный уровень доходности по депозитам сопровождался последовательным падением кредитных ставок. Коммерческие займы в национальной валюте для юридических лиц (без рассрочки) подешевели в среднем до 10,1% годовых (после 10,5% в июле).

Смягчение условий кредитования коснулось и населения. Средняя процентная ставка по новым рыночным кредитам, предоставленным банками физлицам, уменьшилась до 14,1% годовых против июльских 14,3%.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 01.10.2026
валюта курс
EUR 3.4309
USD 3.0207
RUB 3.5962
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.09.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4200 -0.0128
USD 3.0207 -0.0078
RUB 3.5962 +0.008
все курсы архив

Курсы в банках
на 30.09.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4110 3.4290
USD 3.0100 3.0180
RUB 3.4088 3.5800
подробнее

Конвертация в банках
на 30.09.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1340 1.1390
EUR/RUB 96.6500 100.4500
USD/RUB 84.4000 88.6200
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте