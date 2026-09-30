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Банковские новости РБ
ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК БЕЛАРУСИ ЗАВЕРШИЛ ЛЕТО СНИЖЕНИЕМ СТОИМОСТИ КРЕДИТНЫХ РЕСУРСОВ
16:12 30.09.2026
Августовские показатели кредитно-депозитного рынка Беларуси продемонстрировали устойчивый баланс между сберегательной политикой граждан и инвестиционной активностью бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Республики Беларусь.
Банки смогли предложить экономике более дешевые ресурсы, не потеряв при этом доверия вкладчиков.
Самым привлекательным инструментом для розничных клиентов остались долгосрочные безотзывные рублевые вклады на период от 36 месяцев — средняя ставка по ним достигла 14,2% годовых. Если оценивать весь объем открытых в августе новых срочных рублевых вкладов населения, средняя доходность составила 10,7%.
Подобный уровень доходности по депозитам сопровождался последовательным падением кредитных ставок. Коммерческие займы в национальной валюте для юридических лиц (без рассрочки) подешевели в среднем до 10,1% годовых (после 10,5% в июле).
Смягчение условий кредитования коснулось и населения. Средняя процентная ставка по новым рыночным кредитам, предоставленным банками физлицам, уменьшилась до 14,1% годовых против июльских 14,3%.
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