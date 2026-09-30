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Банковские новости РБ


СБЕР ПОМОГАЕТ БИЗНЕСУ ВЫХОДИТЬ НА РЫНОК ИНДИИ


15:15 30.09.2026

В Минске прошла встреча для предпринимателей «Индия – новые возможности для белорусского бизнеса», организованная белорусским Сбером совместно со СберИндией. На мероприятии присутствовали представители органов государственного управления, Белорусской торгово-промышленной палаты.

Главная цель Сбера в этом контексте – предоставить белорусскому бизнесу понятные, надежные и высокотехнологичные инструменты для работы на рынке Индии. Сегодня эта страна выступает одним из ключевых центров мировой торговли: товарооборот между Беларусью и Индией в 2025 году вырос на 50%, а по итогам 2026 года прогнозируется его дальнейший рост еще на 15%.

Для компаний освоение нового региона – это в том числе и вызов, требующий глубокой аналитики, проработанной логистики и безопасности финансовых операций. Имея более чем 15-летний опыт работы на рынке Индии, Сбер выступает для предпринимателей надежным проводником. В частности, созданная расчетная инфраструктура позволяет проводить подавляющее большинство транзакций в режиме онлайн – менее чем за 10 минут.

На встрече отдельное внимание уделили теме преодоления кадрового дефицита – глобального тренда, затрагивающего многие отрасли экономики. Сбер представил белорусским предприятиям комплексное цифровое решение «Зарубежные кадры». Эта платформа работает по принципу «одного окна» и автоматизирует весь цикл привлечения специалистов из Индии: от подачи заявки и получения квот до оформления документов, переезда и адаптации сотрудников на территории заказчика.

«Диверсификация внешнеторговых связей – это фундамент устойчивости экономики любой страны. Укрепляя экономический мост между Беларусью и Индией, мы помогаем предприятиям находить новые точки роста, создавать надежные цепочки поставок и занимать уверенные позиции на международных площадках», – подчеркнули в Сбере.
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