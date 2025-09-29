МТБанк запустил масштабную акцию «То, что надо бизнесу» для юрлиц и индивидуальных предпринимателей, которая позволит снизить их расходы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новые клиенты получат скидки на расчетно-кассовое обслуживание, сниженные тарифы по эквайрингу, выгодное предложение по кредитованию и зарплатному обслуживанию. Спецпредложения также доступны для действующих клиентов. Акция действует по 31 декабря 2025 года.

Новые клиенты при подключении услуги расчетно-кассового обслуживания получат следующие бонусы:

• Скидка 50 % на РКО на 6 месяцев в рамках тарифных планов «Торговый счет» или «Бизнес-счет». Плата за ежемесячное обслуживание будет снижена наполовину в месяц подключения и в течение последующих пяти месяцев. Обслуживание тарифных планов «Просто счет» и «Твой счет» составит 0 BYN на первые 6 месяцев.

• Выгодный зарплатный проект. Обслуживание по зарплатному проекту Simple будет стоить 0,1 % на постоянной основе.

• Самоинкассация без комиссии. Внесение выручки через машину самоинкассации становится полностью бесплатным на постоянной основе. А вознаграждение за сдачу наличных в кассу банка снижается до 0,0001 % на первые 6 месяцев.

• Международные переводы. Стоимость переводов в российских рублях за пределы Республики Беларусь фиксируется на уровне 2 USD, а в евро – 20 EUR за операцию (действует в месяц подключения и в течение последующих пяти месяцев).

• Бесплатная премиальная бизнес-карта. Обслуживание карты Mastercard Business Preferred без взимания платы в течение срока ее действия.

Новые клиенты, подключающие эквайринг на условиях тарифного плана «Свой», могут получить бесплатно устройства MTKassa:

• на тарифном плане РКО «Бизнес-счет» – до 10 устройств;

• на тарифном плане РКО «Торговый счет» – до 6 устройств;

• на тарифном плане РКО «Просто счет» – 1 устройство.

Дополнительно для операций по картам, выпущенным МТБанком, устанавливается ставка эквайринга в размере 0,99 % (действует до 30 июня 2026 года).

Кроме того, МТБанк сформировал специальное предложение по кредитам:

• В валюте (USD/EUR): ставка 4,99 % на первые 12 месяцев, далее – 7,99 % годовых (сумма – до 1 000 000 USD).

• В белорусских рублях: фиксированная ставка 13,24 % годовых на весь срок кредита (до 2 лет) при сумме до 200 000 BYN.

Для новых клиентов, которые решат воспользоваться лизинговыми продуктами банка, предусматривается снижение ставки по лизингу на 1 % годовых в первые 6 месяцев действия договора.

Акция также распространяется на те компании, которые уже имеют текущий (расчетный) счет в МТБанке и не имеют действующего зарплатного договора. При подключении зарплатного проекта Simple стоимость его обслуживания для них составит 0,1 % на постоянной основе.

Для клиентов, которые ранее заключили с банком кредитный договор, при оформлении дополнительно еще одного договора действуют такие же акционные условия. Ставка по новому кредиту в USD или EUR в первые 12 месяцев составит 4,99 %, далее – 7,99 % годовых, финансирование может быть предоставлено на сумму до 1 млн долларов. По кредиту в белорусских рублях предусмотрена фиксированная ставка 13,24 % годовых на весь срок кредита (до 2 лет). Максимально возможная сумма – 200 тыс. рублей.