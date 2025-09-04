|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|05.09.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Банковские новости РБ
С КАРТАМИ VISA ОТ МТБАНКА БРОНИРОВАНИЕ ОТЕЛЕЙ СТАЛО ДОСТУПНО ПО ВСЕМУ МИРУ
10:41 05.09.2025
Держатели всех карт Visa от МТБанка теперь могут бронировать и оплачивать отели в любой точке мира без дополнительных комиссий.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, такую возможность предоставляет онлайн-сервис iOL Hotels при поддержке международной платежной системы Visa. Сервис стал альтернативой платформам, которые не принимают карты белорусских банков.
МТБанк предлагает следующие карты Visa: Шоппер, Visa Classic, VISA Infinite, премиальные карты PRIME и PRIME LINE.
Сервиc iOL Hotels обеспечивает прием платежей без каких-либо блокировок и предлагает клиентам МТБанка c картами Visa ряд важных преимуществ:
не взимает собственные комиссии – вы платите только за стоимость проживания;
позволяет бронировать отели по всему миру, в том числе и в Беларуси;
все варианты размещения предоставлены проверенными и надежными партнерами;
гости получают бонусы, такие как бесплатный завтрак, Wi-Fi, поздний выезд и многое другое.
Чтобы получить доступ ко всем этим возможностям, оформите любую из карт Visa от МТБанка и зарегистрируйтесь на сайте iOL Hotels. Выбирайте направление и даты поездки, а затем оплачивайте заказ.
Процесс бронирования интуитивно понятен и занимает несколько минут.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.09.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 04.09.2025
Курсы в банках
на 05.09.2025
Конвертация в банках
на 05.09.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте