Держатели всех карт Visa от МТБанка теперь могут бронировать и оплачивать отели в любой точке мира без дополнительных комиссий.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, такую возможность предоставляет онлайн-сервис iOL Hotels при поддержке международной платежной системы Visa. Сервис стал альтернативой платформам, которые не принимают карты белорусских банков.

МТБанк предлагает следующие карты Visa: Шоппер, Visa Classic, VISA Infinite, премиальные карты PRIME и PRIME LINE.

Сервиc iOL Hotels обеспечивает прием платежей без каких-либо блокировок и предлагает клиентам МТБанка c картами Visa ряд важных преимуществ:

не взимает собственные комиссии – вы платите только за стоимость проживания;

позволяет бронировать отели по всему миру, в том числе и в Беларуси;

все варианты размещения предоставлены проверенными и надежными партнерами;

гости получают бонусы, такие как бесплатный завтрак, Wi-Fi, поздний выезд и многое другое.

Чтобы получить доступ ко всем этим возможностям, оформите любую из карт Visa от МТБанка и зарегистрируйтесь на сайте iOL Hotels. Выбирайте направление и даты поездки, а затем оплачивайте заказ.

Процесс бронирования интуитивно понятен и занимает несколько минут.