Банковские новости РБ


С КАРТАМИ VISA ОТ МТБАНКА БРОНИРОВАНИЕ ОТЕЛЕЙ СТАЛО ДОСТУПНО ПО ВСЕМУ МИРУ


10:41 05.09.2025

Держатели всех карт Visa от МТБанка теперь могут бронировать и оплачивать отели в любой точке мира без дополнительных комиссий.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, такую возможность предоставляет онлайн-сервис iOL Hotels при поддержке международной платежной системы Visa. Сервис стал альтернативой платформам, которые не принимают карты белорусских банков.

МТБанк предлагает следующие карты Visa: Шоппер, Visa Classic, VISA Infinite, премиальные карты PRIME и PRIME LINE.

Сервиc iOL Hotels обеспечивает прием платежей без каких-либо блокировок и предлагает клиентам МТБанка c картами Visa ряд важных преимуществ:

не взимает собственные комиссии – вы платите только за стоимость проживания;

позволяет бронировать отели по всему миру, в том числе и в Беларуси;

все варианты размещения предоставлены проверенными и надежными партнерами;

гости получают бонусы, такие как бесплатный завтрак, Wi-Fi, поздний выезд и многое другое.

Чтобы получить доступ ко всем этим возможностям, оформите любую из карт Visa от МТБанка и зарегистрируйтесь на сайте iOL Hotels. Выбирайте направление и даты поездки, а затем оплачивайте заказ.

Процесс бронирования интуитивно понятен и занимает несколько минут.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.09.2025
валюта курс
EUR 3.4921
USD 2.9994
RUB 3.6959
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.09.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4863 +0.0163
USD 2.9994 +0.0119
RUB 3.6959 +0.0004
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4750 3.4850
USD 2.9820 2.9940
RUB 3.6800 3.6990
подробнее

Конвертация в банках
на 05.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1610 1.1690
EUR/RUB 93.9000 94.8000
USD/RUB 80.5000 81.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
