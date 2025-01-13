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Банковские новости РБ


БЕЛАРУСБАНК РАСШИРИЛ ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ВАЛЮТ, ПРИНИМАЕМЫХ ПО ОПЕРАЦИИ «ИНКАССО»


12:07 14.01.2025

В Беларусбанке прием на инкассо наличной иностранной валюты от физических и юридических лиц теперь доступен в долларах США и евро.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, банкноты долларов США, евро и российских рублей, имеющие повреждения в соответствии с перечнем признаков платежности банкнот в иностранной валюте, принимаются подразделениями банка на инкассо с взиманием вознаграждения в размере 5% от суммы валюты в эквиваленте белорусских рублей (минимум 25 бел. руб.). Дополнительно клиент возмещает сумму расходов, понесенных банком в рамках договорных отношений с банками-контрагентами.

В случае невозможности направления на исследование иностранной валюты в банк-контрагент по независящим от банка причинам в течение 6 месяцев клиенту возвращаются принятая от него иностранная валюта и комиссионное вознаграждение за прием на инкассо.

Выплата средств по реализованной иностранной валюте клиента осуществляется в валюте, принятой на инкассо, либо в валюте, полученной от банка-контрагента в качестве возмещения. Иностранная валюта в виде дробной части (менее минимального номинала банкноты) при возмещении средств по реализованной иностранной валюте в наличной форме выплачивается клиенту в монетах иностранных государств (при их наличии в кассе) или в белорусских рублях по установленному банком курсу покупки.
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