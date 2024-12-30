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Банковские новости РБ
БЕЛГАЗПРОМБАНК ПОВЫСИЛ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ ДЛЯ ФИЗЛИЦ
12:12 31.12.2024
ОАО «Белгазпромбанк» повысило процентные ставки по вновь оформляемым срочным банковским вкладам (депозитам) для физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения коснулись следующих депозитов:
в белорусских рублях:
«На 45 дней отзывный – выгодный» ставка теперь составляет 6,5% годовых; «На 3 месяца отзывный – выгодный» – 7,0% годовых; «На 35 дней безотзывный – выгодный» – 8,0% годовых; «На 3 месяца безотзывный – выгодный» – 11,0% годовых; «На 7 месяцев безотзывный – выгодный» – 11,7% годовых; «Марафон» – 14,6% годовых; «Марафон – плюс (безотзывный)» (для нерезидентов) – 14,6% годовых; «На 18 месяцев безотзывный – выгодный» – 14,8% годовых; «На 18 месяцев безотзывный – выгодный плюс» (для нерезидентов) – 14,8% годовых;
в долларах США: «На 7 месяцев безотзывный – лояльный» теперь ставка составляет 0,6% годовых;
«На 13 месяцев безотзывный – лояльный» – 0,9% годовых; «На 25 месяцев безотзывный – лояльный» – 1,2% годовых; «На 25 месяцев безотзывный – лояльный плюс» (для нерезидентов) – 1,2% годовых.
Также с 27.12.2024 приостанавливается прием срочного банковского вклада (депозита) для физических лиц в белорусских рублях «На 6 месяцев безотзывный – выгодный».
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