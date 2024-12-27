Сбер Банк (Беларусь) продлевает работу карт Visa и Mastercard, срок действия которых заканчивается в период с 31 января по 30 июня 2025 года (обозначение на карте с 01/25 по 06/25).

Каксообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе багка, этими картами можно будет продолжать пользоваться еще 2 года без физического перевыпуска и обращения в офис банка. Продление также распространяется и на карточки, которые уже были продлены ранее.

Продление доступно для личных и зарплатных карт уровня Classic, Standard, Gold, Platinum, Infinite и Black Edition, а также карт в рамках продуктов «КартаFUN» и «Fun Platinum», пакетов услуг «Сбербанк Первый» и «Премиум» в белорусских рублях.

Иные карты, а также карты, оформленные по доверенности, продлению не подлежат, для их перевыпуска необходимо обратиться в банк.

Для продления работы карты потребуется её активация – после окончания срока действия карты держателю будет необходимо проверить баланс карты в банкомате любого банка (услуга бесплатная). Новый срок действия отобразится в мобильном и интернет-банке СберБанк Онлайн. При этом продление будет бесплатным.

Продлённые карты сохранят прежний набор возможностей – ими можно будет бесконтактно платить в магазинах, снимать наличные, совершать p2p-переводы, платежи в ЕРИП и покупки в белорусских интернет-магазинах. При онлайн-оплате продлённой картой нужно будет ввести срок действия, нанесённый на пластиковую карту.