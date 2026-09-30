Задачи Прогноза-2027 - сбалансированный рост экономики и повышение качества жизни людей. Об этом заявил сегодня, 30 сентября 2026 года, министр экономики Юрий Чеботарь, комментируя журналистам, подписанный президентом указ № 342 «О важнейших показателях и параметрах социально-экономического развития Республики Беларусь на 2027 год», передает пресс-служба экономического ведомства.

Согласно документу, реальные доходы населения вырастут на 3%, экспорт – на 2,9 %, инвестиции – на 3,1 процента, инфляция не превысит отметку в 6%. Как результат, темп роста ВВП составит 101,9 % или около 7 млрд долл. в номинальном выражении.

Руководитель министерства рассказал за счет чего будет обеспечена такая динамика.

Первая составляющая – экспорт. Беларусь намерена наращивать свое присутствие на рынках стран дальней дуги и СНГ.

«Применяем проверенные инструменты поддержки наших производителей в рамках «экспортных» указов № 466, № 534. Также заработал эксперимент по поддержке логистики в страны дальней дуги. Реализация мероприятий директивы №9 об углублении сотрудничества с Китаем – это наш важнейший торговый партнёр. В совокупности эти механизмы будут формировать каркас для выполнения задач экспорта», – пояснил Юрий Чеботарь.

Второе направление - инвестиционная программа.

«Прежде всего, это модернизация реального сектора экономики, появление новых производств. Ключевое – коммерческие проекты: в общей сложности предстоит реализация порядка 650 проектов. Это и проекты «Один район–один проект», «Региональной инициативы», новые инвестпроекты, которые сегодня идут из регионов. Немаловажными являются рост производительности труда, наших компетенций, технологической самодостаточности, а также реализация совместных проектов с другими странами.

В строительстве – акцент на возведении арендного жилья: рост примерно в 1,5 раза, а также транспортной и социальной инфраструктуры – дорог, мостов, школ и поликлиник. Все это будет формировать благоприятные условия для роста благосостояния населения.

Мы уверены, что зарплата будет расти более высокими темпами, чем заложено в прогнозных показателях. Способствовать этому будет и умеренная динамика инфляции – не более 6%. Предпосылки к этому есть, в том числе хороший урожай в текущем году», – резюмировал Юрий Чеботарь.