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Экономика РБ
МТС ПЕРВЫМ В СТРАНЕ ПОКРЫЛ «ИНТЕРНЕТОМ ВЕЩЕЙ» ВСЕ РАЙОННЫЕ ЦЕНТРЫ И ДРУГИЕ ГОРОДА БЕЛАРУСИ
13:57 30.09.2026
МТС первым в стране обеспечил покрытие собственной сети NB-IoT во всех 118 районных центрах и других городах Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе мобильного оператора, сегодня технология «интернета вещей» охватывает около 16 тысяч населенных пунктов и 78% территории страны. За год количество базовых станций удвоилось и достигло тысячи.
Сеть NB-IoT создает технологическую основу для цифровизации экономики, развития «умных» городов и повышения эффективности управления инфраструктурой. Это выделенный стандарт связи для обмена данными между устройствами, который позволяет подключать десятки тысяч датчиков к одной базовой станции, обеспечивает высокую проникающую способность, а данные надежно защищены шифрованием. Сами «умные» устройства могут работать до 10 лет без перезарядки.
NB-IoT не зависит от сетей 2G, 3G, 4G и 5G, что делает ее надежной инфраструктурой для массовых IoT-проектов. Технология может применяться в самых разных отраслях:
• ЖКХ: удаленный сбор показаний воды, тепла и газа, управление освещением, контроль мусорных контейнеров.
• Промышленность и транспорт: мониторинг оборудования, логистика, сохранность грузов, отслеживание автопарка.
• Сельское хозяйство: микроклимат в хранилищах, контроль техники на полях, сроки посевной, автоматизация процессов в хозяйствах.
• Безопасность: автономные сигнализации, датчики протечки и задымления, видеонаблюдение, охранные услуги.
• Экология: мониторинг воздуха в лесах, вредных выбросов вокруг предприятий и состояния почвы.
«Расширение NB-IoT закладывает цифровой каркас и становится драйвером для развития экономики, поэтому мы первыми приняли для себя стратегическое решение покрыть каждый регион. Технология уже помогает автоматизировать ЖКХ, промышленность, транспорт, сельское хозяйство и безопасность. И в конечном счете эта инфраструктура должна стать основой качественно нового уровня цифровизации: города и села — удобнее, предприятия — безопаснее и эффективнее, жизнь людей — лучше. Именно в этом мы видим главный вклад компании», — комментирует Николай Булаш, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам МТС.
Подробнее про IoT-инструменты МТС для корпоративных клиентов можно узнать на сайте компании.
Справочно:
МТС — провайдер телеком-услуг и диджитал-сервисов. Крупнейший оператор связи, услугами которого пользуются 5,7 млн абонентов. Лидер по качеству связи в 2025 году с наибольшей итоговой интегральной оценкой «БелГИЭ» и по средней скорости мобильного интернета по данным SpeedChecker. Победитель в категории «Мобильный оператор» по результатам оценки потребителей в рамках премий «Бренд года» и «Народная Марка».
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