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Экономика РБ


НА УЗБЕКСКО-БЕЛОРУССКОМ ФОРУМЕ ЗАКЛЮЧЕНО 59 ПРЯМЫХ КОНТРАКТОВ НА BR420 МЛН


13:45 30.09.2026

Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова заявила, что переход от обычной торговли к глубокой кооперации в рамках IV Узбекско-Белорусского межпарламентского форума принес весомые результаты — 59 прямых контрактов на сумму 420 миллионов белорусских рублей, передает пресс-служба верхней палаты Парламента.

«За два дня работы на полях форума подписано соглашений и контрактов более чем на 420 миллионов белорусских рублей — это свыше 140 миллионов долларов США. Заключено 59 прямых контрактов между предприятиями и организациями наших стран, нацеленных на создание совместных производств, взаимные поставки товаров и развитие сферы услуг», - отметила Наталья Кочанова.

Спикер верхней палаты Парламента Беларуси акцентировала внимание на качественной трансформации двустороннего экономического взаимодействия: «Сотрудничество между руководителями предприятий, министерствами и правительствами двух стран складывается чрезвычайно эффективно. Промышленные выставки и диалоговые площадки в Хиве наглядно доказали: мы выстраиваем долговременную кооперацию в машиностроении, пищевой, химической промышленности и аграрном секторе, конвертируя открытый диалог в реальный рост экономик Беларуси и Узбекистана».
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