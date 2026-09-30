Экономика РБ

ПАРЛАМЕНТ БЕЛАРУСИ РАССМОТРИТ ПРОЕКТ БЮДЖЕТА И НАЛОГОВОГО КОДЕКСА НА 2027 ГОД

13:11 30.09.2026 Александр Лукашенко дал согласие на внесение в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь бюджетно-налогового пакета документов на 2027 год, сообщает пресс-служба президента. По согласованию с Главой государства в Палату представителей будут направлены проекты законов "О республиканском бюджете на 2027 год", "Об изменении Налогового кодекса Республики Беларусь", "О бюджете государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь на 2027 год".