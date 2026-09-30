|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|30.09.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
МИНЭНЕРГО ПРЕЗЕНТОВАЛО НОВИНКИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ И ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА НА «ИННОПРОМ. БЕЛАРУСЬ»
13:10 30.09.2026
Министерство энергетики Беларуси презентовало промышленный и технологический потенциал отрасли по трем ключевым направлениям — электрооборудованию, газовой сфере и подготовке кадров — на открывшейся в Минске II Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Беларусь».
Как сообщает пресс-служба энергетического ведомства, экспозиция размещена на двух стендах общей площадью 120 квадратных метров.
В числе ключевых экспонатов — технологии для электросетей. МЭТЗ им. В.И. Козлова демонстрирует энергоэффективные силовые трансформаторы, а «Ратон» — комплектное распределительное устройство в элегазовой изоляции на 10 кВ. По ряду направлений предприятие довело уровень локализации производства до 80%, заместив ранее импортируемые решения.
Новые решения предлагаются и для эксплуатации энергообъектов. «Электроцентрмонтаж» представляет низковольтное распределительное устройство 0,4 кВ с выкатными отсеками: отдельный отсек можно заменить или отремонтировать без отключения всей ячейки. Такие устройства уже в этом году будут изготовлены для двух объектов «Минскэнерго».
Отдельное внимание уделено подготовке персонала. «Белэнергоремналадка» показывает компьютерный тренажер, разработанный на базе оборудования Минской ТЭЦ-4. Он позволяет максимально точно воспроизводить работу энергетического оборудования и отрабатывать действия персонала как в штатных, так и в аварийных ситуациях.
В экспозиции представлены и разработки для газовой отрасли — от «Белгазтехники» и Новогрудского завода газовой аппаратуры. Это оборудование для систем газоснабжения, газовые баллоны с RFID-метками, а также приборы учета с возможностью автоматической передачи данных через сеть NB-IoT.
Деловая программа включает переговоры Министра энергетики Дениса Мороза. Запланированы встречи с руководством делегаций Оренбургской, Кировской и Нижегородской областей России, представителем Госкорпорации «Росатом», а также Министром минеральных ресурсов и энергетики Мозамбика.
Для энергетики «ИННОПРОМ» — это возможность представить собственные разработки, которые уже применяются на объектах, а также определить новые направления промышленной кооперации и расширения рынков для белорусского энергетического оборудования.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 01.10.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 30.09.2026
Курсы в банках
на 30.09.2026
Конвертация в банках
на 30.09.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте