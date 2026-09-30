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Экономика РБ


МИНЭНЕРГО ПРЕЗЕНТОВАЛО НОВИНКИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ И ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА НА «ИННОПРОМ. БЕЛАРУСЬ»


13:10 30.09.2026

Министерство энергетики Беларуси презентовало промышленный и технологический потенциал отрасли по трем ключевым направлениям — электрооборудованию, газовой сфере и подготовке кадров — на открывшейся в Минске II Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Беларусь».

Как сообщает пресс-служба энергетического ведомства, экспозиция размещена на двух стендах общей площадью 120 квадратных метров.

В числе ключевых экспонатов — технологии для электросетей. МЭТЗ им. В.И. Козлова демонстрирует энергоэффективные силовые трансформаторы, а «Ратон» — комплектное распределительное устройство в элегазовой изоляции на 10 кВ. По ряду направлений предприятие довело уровень локализации производства до 80%, заместив ранее импортируемые решения.

Новые решения предлагаются и для эксплуатации энергообъектов. «Электроцентрмонтаж» представляет низковольтное распределительное устройство 0,4 кВ с выкатными отсеками: отдельный отсек можно заменить или отремонтировать без отключения всей ячейки. Такие устройства уже в этом году будут изготовлены для двух объектов «Минскэнерго».

Отдельное внимание уделено подготовке персонала. «Белэнергоремналадка» показывает компьютерный тренажер, разработанный на базе оборудования Минской ТЭЦ-4. Он позволяет максимально точно воспроизводить работу энергетического оборудования и отрабатывать действия персонала как в штатных, так и в аварийных ситуациях.

В экспозиции представлены и разработки для газовой отрасли — от «Белгазтехники» и Новогрудского завода газовой аппаратуры. Это оборудование для систем газоснабжения, газовые баллоны с RFID-метками, а также приборы учета с возможностью автоматической передачи данных через сеть NB-IoT.

Деловая программа включает переговоры Министра энергетики Дениса Мороза. Запланированы встречи с руководством делегаций Оренбургской, Кировской и Нижегородской областей России, представителем Госкорпорации «Росатом», а также Министром минеральных ресурсов и энергетики Мозамбика.

Для энергетики «ИННОПРОМ» — это возможность представить собственные разработки, которые уже применяются на объектах, а также определить новые направления промышленной кооперации и расширения рынков для белорусского энергетического оборудования.
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