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Экономика РБ
ОБЕСПЕЧИТЬ РЫНОК ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ ЯБЛОКАМИ. ТУРЧИН ПОСЕТИЛ ХОЗЯЙСТВО В МОЛОДЕЧНЕНСКОМ РАЙОНЕ
14:22 24.09.2026
Премьер-министр Александр Турчин посетил крестьянское фермерское хозяйство "СПАРТАН-АГРО" в Молодечненском районе, сообщает пресс-служба Правительства.
Хозяйство основано в 1997 году и известно своими высокотехнологичными яблоневыми садами. Урожайность здесь достигает до 80 т/га. Руководителя хозяйства Игоря Абрамчика за инновационный подход к работе называют фермером-айтишником, и это неслучайно. В хозяйстве применяется технология интенсивных садов, внедрена полностью автоматизированная система капельного орошения и питания. Особенностью является также система хранения с регулируемой газовой средой, которая продлевает срок хранения яблок почти до следующего сезона.
Одним из ключевых факторов в формировании высокого урожая являются благоприятные погодные условия, особенно в период цветения садов. Аномальные заморозки прошлого сезона негативно повлияли на объемы полученной продукции в "СПАРТАН-АГРО".
В сентябре 2025 года Премьер-министр во время рабочего визита в хозяйство обсуждал вопросы перспектив развития с учетом государственной стратегии по расширению ассортимента плодоовощной продукции отечественных производителей для удовлетворения потребностей внутреннего рынка. В 2026 году хозяйству оказана государственная поддержка на посадку сада на площади 80 га и предусмотрены льготные кредитные ресурсы на строительство хранилища.
По поручению Президента Беларуси "СПАРТАН-АГРО" выделено 42,5 га земли вблизи деревни Валерьяново для закладки многолетних насаждений. В осенний период текущего года на выделенных землях планируется заложить сад на площади 25 га.
Задача - не только вырастить, но и сохранить урожай. Крупные производители в текущем сезоне имеют достойный урожай яблок, прежде всего лежких сортов, что позволит удовлетворить потребность внутреннего рынка в зимний период.
Фермерские хозяйства республики активно и результативно включились в реализацию государственной задачи по развитию плодоводства и выращиванию ягод. По оценкам экспертов, ожидаемый валовый сбор и качественные характеристики урожая яблок текущего года способны удовлетворить потребности населения республики в зимний период.
Программы поддержки по софинансированию расходов при закладке садов и льготное кредитование строительства современных хранилищ будут продолжены. Одно из перспективных, требующих проработки направлений государственной поддержки данного сегмента производства - страхование плодовых насаждений и урожая. По поручению Главы Правительства данный вопрос будет решен.
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