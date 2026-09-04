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Экономика РБ
АГРАРИИ БЕЛАРУСИ С УЧЕТОМ РАПСА НАМОЛОТИЛИ 9,17 МЛН. ТОНН ЗЕРНА
10:30 07.09.2026
В Беларуси на 7 сентября намолочено 9,170 млн. тонн зерна вместе с рапсом. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.
В общую копилку зерна собрали: Минская область – 2,411 млн.тонн, Гродненская – 1,841 млн. тонн, Брестская – 1,672 млн.тонн, Гомельская – 1,092 млн.тонн, Могилевская – 1,199 мдн.тонн, Витебская – 956 тыс..тонн.
Убрано культур на зерно (с учетом рапса, без кукурузы) на площади 2 млн 462 тыс.га, что составляет почти 99% от общей площади в 2 млн 497 тыс.га.
Запахано под сев озимых зерновых 577 тыс.га., что составляет 38% от плана в 1 млн. 500 тыс.га.
Озимых зерновых на зерно посеяно всеми регионами страны на площади 127 тыс.га., что составляет 8% от плана
В счет госзаказа поставлено: продовольственного зерна - 654 тыс. тонн (почии 99% от плана в 663 тыс. тонн), пивоваренного ячменя - более 94 тыс. тонн (109% от плана в 86 тыс.тонн)
Сахарная свекла убрана с 15 % площадей, что составляет 16 тысяч гектаров от плана в 109 тыс.га. Накопано 669 тыс.тонн корнеплода средней урожайностью 418 ц/га, что на 100 тыс.тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого года.
В разрезе областей/тысяч тонн: Брестская - 47, Гродненская - 235, Минская - 338, Могилевская - 49. регионы убирают темпами, превышающими прошлогодние.
Кукуруза на силос убрана с 14% площадей, что составляет 131 тыс. га.
Скошено трав вторым укосом на площади 925 тыс.га, что составляет 92% от плана в 1 млн 10 тыс. т.га.
Заготовлено сена 577 тыс.тонн — 81% от плана. Силоса заготовлено 2 млн 599 тыс.тонн, что составляет 13% от плана в 20 млн 519 тыс.тонн. Травяных кормов заготовлено 4 млн 491 тыс.тонн кормовых единиц, что составляет 44% от плана в 10 млн 131 тыс.тонн. Сенажа заготовлено 12 млн 443 тыс.тонн, что составляет 87% от плана в 14 млн 309 тыс.тонн.
Наличие минеральных удобрений (азотных, фосфорных, калийных) под озимый сев - 284 т.т.д.в., что составляет 164% к плану.
Картофель убран с 10% площадей страны, что составляет более 2 тыс.га от плана в 22 тыс.га. Накопано картофеля 78 тыс.т средней урожайностью 356 ц/га.
В разрезе областей/ тысяч тонн: Брестская - 16, Витебская - 6, Гомельская - 9, Гродненская - 4, Минская - 11, Могилевская - 32.
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