В Беларуси на 7 сентября намолочено 9,170 млн. тонн зерна вместе с рапсом. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.

В общую копилку зерна собрали: Минская область – 2,411 млн.тонн, Гродненская – 1,841 млн. тонн, Брестская – 1,672 млн.тонн, Гомельская – 1,092 млн.тонн, Могилевская – 1,199 мдн.тонн, Витебская – 956 тыс..тонн.

Убрано культур на зерно (с учетом рапса, без кукурузы) на площади 2 млн 462 тыс.га, что составляет почти 99% от общей площади в 2 млн 497 тыс.га.

Запахано под сев озимых зерновых 577 тыс.га., что составляет 38% от плана в 1 млн. 500 тыс.га.

Озимых зерновых на зерно посеяно всеми регионами страны на площади 127 тыс.га., что составляет 8% от плана

В счет госзаказа поставлено: продовольственного зерна - 654 тыс. тонн (почии 99% от плана в 663 тыс. тонн), пивоваренного ячменя - более 94 тыс. тонн (109% от плана в 86 тыс.тонн)

Сахарная свекла убрана с 15 % площадей, что составляет 16 тысяч гектаров от плана в 109 тыс.га. Накопано 669 тыс.тонн корнеплода средней урожайностью 418 ц/га, что на 100 тыс.тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого года.

В разрезе областей/тысяч тонн: Брестская - 47, Гродненская - 235, Минская - 338, Могилевская - 49. регионы убирают темпами, превышающими прошлогодние.

Кукуруза на силос убрана с 14% площадей, что составляет 131 тыс. га.

Скошено трав вторым укосом на площади 925 тыс.га, что составляет 92% от плана в 1 млн 10 тыс. т.га.

Заготовлено сена 577 тыс.тонн — 81% от плана. Силоса заготовлено 2 млн 599 тыс.тонн, что составляет 13% от плана в 20 млн 519 тыс.тонн. Травяных кормов заготовлено 4 млн 491 тыс.тонн кормовых единиц, что составляет 44% от плана в 10 млн 131 тыс.тонн. Сенажа заготовлено 12 млн 443 тыс.тонн, что составляет 87% от плана в 14 млн 309 тыс.тонн.

Наличие минеральных удобрений (азотных, фосфорных, калийных) под озимый сев - 284 т.т.д.в., что составляет 164% к плану.

Картофель убран с 10% площадей страны, что составляет более 2 тыс.га от плана в 22 тыс.га. Накопано картофеля 78 тыс.т средней урожайностью 356 ц/га.

В разрезе областей/ тысяч тонн: Брестская - 16, Витебская - 6, Гомельская - 9, Гродненская - 4, Минская - 11, Могилевская - 32.