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Экономика РБ
НА БУТБ АККРЕДИТОВАНА ПЕРВАЯ ЭФИОПСКАЯ КОМПАНИЯ
11:14 18.08.2026
Белорусская универсальная товарная биржа аккредитовала первую компанию из Эфиопии — теперь география биржевой торговли с участием Беларуси охватывает 85 государств мира.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, аккредитация стала следствием встречи делегации эфиопских деловых кругов с руководством БУТБ. Планируется, что компания будет закупать белорусскую молочную продукцию с целью реализации на рынки Эфиопии, Джибути и Сомали. В свою очередь эфиопская компания расширит пул зарубежных поставщиков кофейных зерен на рынок Беларуси.
Аккредитация эфиопской компании стала первым шагом на пути развития белорусско-эфиопского биржевого товарооборота. В перспективе сотрудничество может быть расширено за счёт вовлечения в биржевую торговлю эфиопских производителей фруктов и производной продукции.
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