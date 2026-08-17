Белорусская универсальная товарная биржа аккредитовала первую компанию из Эфиопии — теперь география биржевой торговли с участием Беларуси охватывает 85 государств мира.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, аккредитация стала следствием встречи делегации эфиопских деловых кругов с руководством БУТБ. Планируется, что компания будет закупать белорусскую молочную продукцию с целью реализации на рынки Эфиопии, Джибути и Сомали. В свою очередь эфиопская компания расширит пул зарубежных поставщиков кофейных зерен на рынок Беларуси.

Аккредитация эфиопской компании стала первым шагом на пути развития белорусско-эфиопского биржевого товарооборота. В перспективе сотрудничество может быть расширено за счёт вовлечения в биржевую торговлю эфиопских производителей фруктов и производной продукции.