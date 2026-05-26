Экономика РБ
ГЛЗ «ЦЕНТРОЛИТ» РАСШИРЯЕТ ГЕОГРАФИЮ ПОСТАВОК
13:45 26.05.2026
Гомельский литейный завод «ЦЕНТРОЛИТ» расширяет географию поставок в российские регионы. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рассказал начальник отдела маркетинга предприятия Николай Артеменко.
«По итогам деловых переговоров на международной специализированной выставке «Металлообработка-2026» подписан контракт с ООО «Южный завод тяжелого станкостроения» (Российская Федерация) на 30 млн рос. руб. на поставку партии базовых отливок тяжелого станкостроения (планшайбы, плита, стойка левая, стойка правая), а также модельной оснастки», — прокомментировал Николай Артеменко.
ООО «Южный завод тяжелого станкостроения» находится в Краснодарском крае. Основные производственные площади предприятия расположены на территории Завода имени Седина, с которым ГЛЗ «ЦЕНТРОЛИТ» сотрудничал до распада СССР.
«Со времени нашего последнего сотрудничества в советский период прошло не одно десятилетие, поэтому немудрено, что российские партнеры хотят понять, насколько быстро и качественно «ЦЕНТРОЛИТ» работает сейчас. Надеемся, что за подписанным договором последуют другие контракты, но уже более масштабные», — добавил начальник отдела маркетинга предприятия.
