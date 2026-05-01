Экономика РБ


ЧЕБОТАРЬ: В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ В РАБОТЕ ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ ОТМЕЧАЮТСЯ ПОЗИТИВНЫЕ ТРЕНДЫ


09:38 19.05.2026

В январе-апреле в работе экономики Беларуси отмечаются позитивные тренды. Об этом заявил 18 мая 2026 года министр экономики Юрий Чеботарь, комментируя журналистам динамику основных показателей социально-экономического развития страны по итогам 4 месяцев, передает пресс-служба экономического ведомства.

Как ранее сообщал Белстат, темп роста ВВП в январе-апреле составил 100,2% – это на 0,6 п.п. больше, чем по итогам первого квартала.

Основными драйверами выступают розничная торговля (106,2%) информация и связь (106,1%), транспорт (103,8%) и сельское хозяйство (102,9%).

Динамика в торговле обусловлена ростом реальных доходов (за 3 месяца – на 7,6%) и потребительского кредитования, в IT – увеличением численности работников, в транспорте – ростом пассажирооборота на 8,3%.

Основным фактором роста в сельском хозяйстве стало увеличение производства молока, выращивания мяса птицы, свиней и крупного рогатого скота.

Промышленность в январе – апреле сработала с результатом 97,5%, что на 0,9 п.п. выше января – марта за счет выхода в «чистом» апреле на темп 100,2%.

В рамках целевого значения находится инфляция. За 4 месяца потребительские цены выросли на 2,5%.

«С удовлетворением отмечаем наметившуюся динамику инвестиций: они прирастают второй месяц подряд с темпом в 5 %. Во многом это происходит за счет реализации коммерческих проектов, в том числе инициативы «Один район–один проект» и «Региональной инициативы». На текущий момент ее пул насчитывает порядка 375 бизнес-идей: все это проекты, ориентированные на развитие регионов, укрепление туристического потенциала, достижение технологической безопасности и других приоритетов Программы-2030.

Важное направление пятилетки – строительство жилья, в том числе арендного. За 4 месяца построено в полтора раза больше арендных квадратных метров, чем за аналогичный период прошлого года», – рассказал Юрий Чеботарь.

Эффективно сработали меры Правительства в рамках выполнения производственно-экспортной программы.

Экспорт товаров и услуг в январе – марте 2026 г. вырос на 14,6%. При этом плюсуем как по товарам, так и по услугам. Сохраняется тренд на рост продаж в страны «дальней дуги»: в государства Латинской Америки и Карибского бассейна – на 36,8%, Азии – на 32,1%.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.05.2026
валюта курс
EUR 3.1712
USD 2.7293
RUB 3.8411
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.1660 -0.034
USD 2.7293 -0.018
RUB 3.8411 +0.019
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3260 3.3350
USD 2.8000 2.8050
RUB 3.8030 3.8100
подробнее

Конвертация в банках
на 19.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1800 1.1830
EUR/RUB 87.2000 87.6900
USD/RUB 73.5000 73.8900
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
