МТС и Белтелеком масштабируют совместную акцию. Теперь еще больше белорусов могут получить два полных мобильных безлимита бесплатно на целый год. Для этого достаточно иметь совершенно любой пакет услуг ЯСНА и перейти в МТС с сохранением номера.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании МТС, акция действует в Минске, областных центрах, Барановичах, Бобруйске, Горках, Дзержинске, Жлобине, Жодино, Калинковичах, Мозыре, Молодечно, Новополоцке, Осиповичах, Пинске, Речице, Рогачеве, Светлогорске, Солигорске, а также двух новых городах — Орше и Полоцке.

Абоненты пакетов услуг ЯСНА на весь срок пользования получают две SIM-карты с безлимитными звонками во все сети и интернетом на максимальной скорости, которая не снижается даже после 30 Гб. Размер абонентской платы зависит от условий подключения и стартует с 0 рублей в первый год. Подключить мобильную связь можно в салонах связи МТС или офисах продаж Белтелеком.

При заключении нового договора с Белтелеком пользователи вдобавок могут получить скидку 50% на пакеты ЯСНА со скоростью от 200 Мбит/с. Для этого достаточно оставить заявку на комплексное подключение на сайте МТС или обратиться в офисы Белтелеком в указанных городах.

Узнать подробные условия и сроки присоединения к акции можно на сайте МТС.