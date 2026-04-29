|30.04.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Экономика РБ
БЕЗЛИМИТЫ ЗА 0 РУБЛЕЙ НА ГОД: МТС И БЕЛТЕЛЕКОМ МАСШТАБИРУЮТ СОВМЕСТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА 24 ГОРОДА
10:36 30.04.2026
МТС и Белтелеком масштабируют совместную акцию. Теперь еще больше белорусов могут получить два полных мобильных безлимита бесплатно на целый год. Для этого достаточно иметь совершенно любой пакет услуг ЯСНА и перейти в МТС с сохранением номера.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании МТС, акция действует в Минске, областных центрах, Барановичах, Бобруйске, Горках, Дзержинске, Жлобине, Жодино, Калинковичах, Мозыре, Молодечно, Новополоцке, Осиповичах, Пинске, Речице, Рогачеве, Светлогорске, Солигорске, а также двух новых городах — Орше и Полоцке.
Абоненты пакетов услуг ЯСНА на весь срок пользования получают две SIM-карты с безлимитными звонками во все сети и интернетом на максимальной скорости, которая не снижается даже после 30 Гб. Размер абонентской платы зависит от условий подключения и стартует с 0 рублей в первый год. Подключить мобильную связь можно в салонах связи МТС или офисах продаж Белтелеком.
При заключении нового договора с Белтелеком пользователи вдобавок могут получить скидку 50% на пакеты ЯСНА со скоростью от 200 Мбит/с. Для этого достаточно оставить заявку на комплексное подключение на сайте МТС или обратиться в офисы Белтелеком в указанных городах.
Узнать подробные условия и сроки присоединения к акции можно на сайте МТС.
