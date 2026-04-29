Экономика РБ


БЕЗЛИМИТЫ ЗА 0 РУБЛЕЙ НА ГОД: МТС И БЕЛТЕЛЕКОМ МАСШТАБИРУЮТ СОВМЕСТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА 24 ГОРОДА


10:36 30.04.2026

МТС и Белтелеком масштабируют совместную акцию. Теперь еще больше белорусов могут получить два полных мобильных безлимита бесплатно на целый год. Для этого достаточно иметь совершенно любой пакет услуг ЯСНА и перейти в МТС с сохранением номера.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании МТС, акция действует в Минске, областных центрах, Барановичах, Бобруйске, Горках, Дзержинске, Жлобине, Жодино, Калинковичах, Мозыре, Молодечно, Новополоцке, Осиповичах, Пинске, Речице, Рогачеве, Светлогорске, Солигорске, а также двух новых городах — Орше и Полоцке.

Абоненты пакетов услуг ЯСНА на весь срок пользования получают две SIM-карты с безлимитными звонками во все сети и интернетом на максимальной скорости, которая не снижается даже после 30 Гб. Размер абонентской платы зависит от условий подключения и стартует с 0 рублей в первый год. Подключить мобильную связь можно в салонах связи МТС или офисах продаж Белтелеком.

При заключении нового договора с Белтелеком пользователи вдобавок могут получить скидку 50% на пакеты ЯСНА со скоростью от 200 Мбит/с. Для этого достаточно оставить заявку на комплексное подключение на сайте МТС или обратиться в офисы Белтелеком в указанных городах.

Узнать подробные условия и сроки присоединения к акции можно на сайте МТС.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 30.04.2026
валюта курс
EUR 3.3018
USD 2.8230
RUB 3.7683
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2880 +0.0094
USD 2.8230 +0.0029
RUB 3.7683 +0.0013
все курсы архив

Курсы в банках
на 30.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3330 3.3490
USD 2.8300 2.8420
RUB 3.7230 3.7290
подробнее

Конвертация в банках
на 30.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1730 1.1800
EUR/RUB 89.4000 90.2000
USD/RUB 75.8000 76.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
