В Министерстве труда и социальной защиты Беларуси рассказали, как будут работать и отдыхать жители страны в мае 2026 года.

В последний месяц весны при 31 календарном дне нас ожидает 20 рабочих и 11 нерабочих дней.

Начало месяца подарит первые длинные выходные. Поскольку Праздник труда 1 Мая выпадает на пятницу, белорусы будут отдыхать три дня подряд — с 1 по 3 мая включительно.

Далее трудовой график скорректирует День Победы. Несмотря на то, что сам праздник 9 Мая приходится на субботу, накануне, в пятницу 8 мая, нас ждет предпраздничный рабочий день. По закону его продолжительность сокращается ровно на один час.

В ведомстве также уточнили расчетную норму рабочего времени на этот период. Как для пятидневной рабочей недели с выходными в субботу и воскресенье, так и для шестидневки с выходным в воскресенье, норма одинакова и составит 159 часов при 40-часовой рабочей неделе.

В Минтруда напомнили и о частных случаях. Если работник трудится на условиях неполного рабочего дня, например на полставки, то и сокращение предпраздничного дня 8 мая происходит пропорционально — на 30 минут. Когда остановить производство невозможно, возникшая переработка должна компенсироваться дополнительным отдыхом или оплатой как сверхурочные. Кроме того, праздничные дни, попавшие в период отпуска, не включаются в число его календарных дней и не оплачиваются. Данные нормы закреплены постановлением ведомства от 16 сентября 2025 года № 95, установившим расчетную норму рабочего времени на 2026 год.