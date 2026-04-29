Экономика РБ


В МИНТРУДА РАССКАЗАЛИ, КАК И СКОЛЬКО БУДУТ РАБОТАТЬ И ОТДЫХАТЬ БЕЛОРУСЫ В МАЕ


10:16 30.04.2026

В Министерстве труда и социальной защиты Беларуси рассказали, как будут работать и отдыхать жители страны в мае 2026 года.

В последний месяц весны при 31 календарном дне нас ожидает 20 рабочих и 11 нерабочих дней.

Начало месяца подарит первые длинные выходные. Поскольку Праздник труда 1 Мая выпадает на пятницу, белорусы будут отдыхать три дня подряд — с 1 по 3 мая включительно.

Далее трудовой график скорректирует День Победы. Несмотря на то, что сам праздник 9 Мая приходится на субботу, накануне, в пятницу 8 мая, нас ждет предпраздничный рабочий день. По закону его продолжительность сокращается ровно на один час.

В ведомстве также уточнили расчетную норму рабочего времени на этот период. Как для пятидневной рабочей недели с выходными в субботу и воскресенье, так и для шестидневки с выходным в воскресенье, норма одинакова и составит 159 часов при 40-часовой рабочей неделе.

В Минтруда напомнили и о частных случаях. Если работник трудится на условиях неполного рабочего дня, например на полставки, то и сокращение предпраздничного дня 8 мая происходит пропорционально — на 30 минут. Когда остановить производство невозможно, возникшая переработка должна компенсироваться дополнительным отдыхом или оплатой как сверхурочные. Кроме того, праздничные дни, попавшие в период отпуска, не включаются в число его календарных дней и не оплачиваются. Данные нормы закреплены постановлением ведомства от 16 сентября 2025 года № 95, установившим расчетную норму рабочего времени на 2026 год.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 30.04.2026
валюта курс
EUR 3.3018
USD 2.8230
RUB 3.7683
Итоги торгов на БВФБ
на 29.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2880 +0.0094
USD 2.8230 +0.0029
RUB 3.7683 +0.0013
Курсы в банках
на 30.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3330 3.3490
USD 2.8300 2.8420
RUB 3.7230 3.7290
Конвертация в банках
на 30.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1730 1.1800
EUR/RUB 89.4000 90.2000
USD/RUB 75.8000 76.3000
