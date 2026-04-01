МТС проанализировал данные о миграции абонентов в первые большие выходные этого года — с 18 по 21 апреля. В компании составили топ белорусских городов, которые становятся главными точками притяжения для внутреннего туризма, поездок к родственникам и развлечений.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе мобильного оператора, белорусы используют длинные выходные, чтобы навестить близких или просто отдохнуть. Всего за четыре дня из привычных локаций уехали более 1,2 млн абонентов МТС. Две трети из них отправились в сельскую местность, еще треть — использовали выходные для поездок в другие города. Общая внутренняя миграция выросла на 3,6% в сравнении с аналогичными выходными в прошлом году.

Безусловным лидером внутреннего туризма остается Минск. Также продолжает расти интерес к Гродно: город над Неманом поднялся на третье место по популярности и усиленно конкурирует с Брестом за внимание путешественников. За ними в рейтинге расположились Могилев и Витебск, замыкающие пятерку лидеров.

Во второй десятке разместились Барановичи, Гомель, Орша, Полоцк и Мозырь. Далее идут Борисов, поднявшийся за год на одну позицию, и Лида, совершившая самый заметный рывок — сразу на пять строчек вверх. Следом за ними в списке значатся Новополоцк, Кобрин, Молодечно, а также Марьина Горка и Солигорск, немного уступившие свои позиции по сравнению с прошлым годом.

Замыкают двадцатку самых посещаемых городов Береза, ставшая еще одним рекордсменом по росту популярности (+6 позиций), Бобруйск и Речица.

Чтобы поездки были максимально комфортными, белорусам доступны тарифные планы МТС для смартфонов, удобная линейка интернет-тарифов для планшетов, смарт-часов, автомобилей и другой техники, а в частных домах можно подключить надежный комплект для загородного интернета МТС.

