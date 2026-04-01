25.04.2026   
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


МТС НАЗВАЛ ТОП-20 САМЫХ ПОСЕЩАЕМЫХ ГОРОДОВ БЕЛАРУСИ


13:35 25.04.2026

МТС проанализировал данные о миграции абонентов в первые большие выходные этого года — с 18 по 21 апреля. В компании составили топ белорусских городов, которые становятся главными точками притяжения для внутреннего туризма, поездок к родственникам и развлечений.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе мобильного оператора, белорусы используют длинные выходные, чтобы навестить близких или просто отдохнуть. Всего за четыре дня из привычных локаций уехали более 1,2 млн абонентов МТС. Две трети из них отправились в сельскую местность, еще треть — использовали выходные для поездок в другие города. Общая внутренняя миграция выросла на 3,6% в сравнении с аналогичными выходными в прошлом году.

Безусловным лидером внутреннего туризма остается Минск. Также продолжает расти интерес к Гродно: город над Неманом поднялся на третье место по популярности и усиленно конкурирует с Брестом за внимание путешественников. За ними в рейтинге расположились Могилев и Витебск, замыкающие пятерку лидеров.

Во второй десятке разместились Барановичи, Гомель, Орша, Полоцк и Мозырь. Далее идут Борисов, поднявшийся за год на одну позицию, и Лида, совершившая самый заметный рывок — сразу на пять строчек вверх. Следом за ними в списке значатся Новополоцк, Кобрин, Молодечно, а также Марьина Горка и Солигорск, немного уступившие свои позиции по сравнению с прошлым годом.

Замыкают двадцатку самых посещаемых городов Береза, ставшая еще одним рекордсменом по росту популярности (+6 позиций), Бобруйск и Речица.

Чтобы поездки были максимально комфортными, белорусам доступны тарифные планы МТС для смартфонов, удобная линейка интернет-тарифов для планшетов, смарт-часов, автомобилей и другой техники, а в частных домах можно подключить надежный комплект для загородного интернета МТС.

Справка:

МТС — крупнейший мобильный оператор по числу абонентов и лидер по качеству связи в 2025 году с наибольшей итоговой интегральной оценкой независимого регулятора «БелГИЭ». Также компания лидирует по средней скорости мобильного интернета по данным SpeedChecker и признана победителем в категории «Мобильный оператор» по результатам оценки потребителей в рамках премий «Бренд года» и «Народная Марка».
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.04.2026
валюта курс
EUR 3.3035
USD 2.8192
RUB 3.7538
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2734 -0.0008
USD 2.8192 +0.0006
RUB 3.7538 -0.0018
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3330 3.3500
USD 2.8310 2.8390
RUB 3.7080 3.7170
подробнее

Конвертация в банках
на 25.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1740 1.1840
EUR/RUB 89.6500 90.7900
USD/RUB 76.0500 76.5900
подробнее
