На молочно-товарных фермах сельскохозяйственного цеха «Гайна» Минского тракторного завода к концу 2026 года планируют увеличить производство молока, нарастив среднесуточный удой на 11 %. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рассказал зоотехник подразделения Максим Крот.

«Животноводческая отрасль цеха работает как высокотехнологичный конвейер. Общая численность дойного поголовья у нас — 1400 голов. На основном комплексе «777» — 850 дойных коров, на ферме «384» — 450. Также есть небольшая ферма на 100 голов. Средний удой с одной коровы сейчас составляет 16 литров в сутки. В планах на этот год — рост на 11 % к уровню 2025-го», — отметил Максим Крот. Отметим, хозяйство ежедневно сдает молоко на Минский молочный завод № 1.