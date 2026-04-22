Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Экономика РБ
СЕЛЬХОЗЦЕХ «ГАЙНА» МТЗ ПЛАНИРУЕТ НАРАСТИТЬ ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА К КОНЦУ 2026 ГОДА
12:38 22.04.2026
На молочно-товарных фермах сельскохозяйственного цеха «Гайна» Минского тракторного завода к концу 2026 года планируют увеличить производство молока, нарастив среднесуточный удой на 11 %. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рассказал зоотехник подразделения Максим Крот.
«Животноводческая отрасль цеха работает как высокотехнологичный конвейер. Общая численность дойного поголовья у нас — 1400 голов. На основном комплексе «777» — 850 дойных коров, на ферме «384» — 450. Также есть небольшая ферма на 100 голов. Средний удой с одной коровы сейчас составляет 16 литров в сутки. В планах на этот год — рост на 11 % к уровню 2025-го», — отметил Максим Крот. Отметим, хозяйство ежедневно сдает молоко на Минский молочный завод № 1.
