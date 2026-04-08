Экономика РБ


МЕГАТОП ПРЕДСТАВИЛ ПЕРВУЮ ОБУВНУЮ КАРТУ БЕЛАРУСИ


12:39 08.04.2026

Крупный обувной ритейлер «Мегатоп» составил карту обувных предпочтений белорусок с учетом спроса на весенние коллекции. В Минске предпочитают ходить в босоножках, а в Могилеве выбирают кроссовки.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ритейла, среди тенденций – растущий спрос на «босоногую» обувь с широким носом и мягкой подошвой. Абсолютным трендом весны стали балетки и сникерины. Они лидируют в большинстве городов Беларуси.

При этом в Минске наибольшим успехом пользуются босоножки, а в тройку лидеров вошли кроссовки и полукеды. К ним подбирается «босоногая» обувь, спрос на которую вырос на 65% по сравнению с прошлым годом.

А вот в Могилеве у девушек в моде кроссовки. Также востребованы слингбэки — туфли с открытой пяткой. Стало больше запросов на гибридный гардероб.

В Гомеле чаще всего покупают лоферы и слингбэки. При этом в сравнении с другими городами здесь много ценителей натуральной фактуры: каждая третья пара выполнена из замши. Гомель подтверждает статус города как центра «тихой роскоши».

Брест в этом сезоне выступает в роли главного трендсеттера. Предпочтение отдают анималистичным принтам и акцентным пантолетам на платформе.

Витебск демонстрирует устойчивый спрос на утилитарные модели — кроссовки и полукеды. В Гродно, как и в столице, чаще всего берут босоножки. Большим спросом пользуется обувь на плоском ходу.

“Сегодня мода в Беларуси — это прежде всего комфорт и технологичность. Мы видим, как в разных областях страны рождаются свои стилистические предпочтения, — отмечают в «Мегатоп». — Главным трендом сезона стала функциональная эстетика: "босоногая" обувь и мягкие материалы позволяют нашим клиентам сохранять высокий темп жизни, не теряя при этом в стиле и индивидуальности”.

Аналитики «Мегатоп» прогнозируют, что до конца летнего сезона сохранится спрос на открытые силуэты и мягкие конструкции. Белоруски будут чаще выбирать комфортную обувь, натуральные фактуры и трендовые модели.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 08.04.2026
валюта курс
EUR 3.3755
USD 2.9193
RUB 3.7366
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 08.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3867 +0.0258
USD 2.9000 -0.0193
RUB 3.7320 -0.0046
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3840 3.3940
USD 2.9000 2.9050
RUB 3.7210 3.7250
подробнее

Конвертация в банках
на 08.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1650 1.1700
EUR/RUB 90.8000 91.3900
USD/RUB 78.0000 78.1900
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
