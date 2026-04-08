Крупный обувной ритейлер «Мегатоп» составил карту обувных предпочтений белорусок с учетом спроса на весенние коллекции. В Минске предпочитают ходить в босоножках, а в Могилеве выбирают кроссовки.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ритейла, среди тенденций – растущий спрос на «босоногую» обувь с широким носом и мягкой подошвой. Абсолютным трендом весны стали балетки и сникерины. Они лидируют в большинстве городов Беларуси.

При этом в Минске наибольшим успехом пользуются босоножки, а в тройку лидеров вошли кроссовки и полукеды. К ним подбирается «босоногая» обувь, спрос на которую вырос на 65% по сравнению с прошлым годом.

А вот в Могилеве у девушек в моде кроссовки. Также востребованы слингбэки — туфли с открытой пяткой. Стало больше запросов на гибридный гардероб.

В Гомеле чаще всего покупают лоферы и слингбэки. При этом в сравнении с другими городами здесь много ценителей натуральной фактуры: каждая третья пара выполнена из замши. Гомель подтверждает статус города как центра «тихой роскоши».

Брест в этом сезоне выступает в роли главного трендсеттера. Предпочтение отдают анималистичным принтам и акцентным пантолетам на платформе.

Витебск демонстрирует устойчивый спрос на утилитарные модели — кроссовки и полукеды. В Гродно, как и в столице, чаще всего берут босоножки. Большим спросом пользуется обувь на плоском ходу.

“Сегодня мода в Беларуси — это прежде всего комфорт и технологичность. Мы видим, как в разных областях страны рождаются свои стилистические предпочтения, — отмечают в «Мегатоп». — Главным трендом сезона стала функциональная эстетика: "босоногая" обувь и мягкие материалы позволяют нашим клиентам сохранять высокий темп жизни, не теряя при этом в стиле и индивидуальности”.

Аналитики «Мегатоп» прогнозируют, что до конца летнего сезона сохранится спрос на открытые силуэты и мягкие конструкции. Белоруски будут чаще выбирать комфортную обувь, натуральные фактуры и трендовые модели.