Абоненты МТС смогут безлимитно звонить во все сети и раздавать трафик со своего смартфона с услугой «Безлимит+». В рамках новой акции можно получить 30 дней бесплатного доступа к дополнительной опции на тарифных планах «#Безлимитище» и «Безлимитище Young», а также архивных тарифах «Безлимитище», «Безлимитище+» и «Безлимитище X».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе мобильного оператора, «Безлимит+» — это дополнительная опция для тарифных планов, которая делает мобильную связь еще удобнее. С ней пользователи могут: без ограничений звонить в другие сети Беларуси без необходимости следить за остатками включенных в тариф минут; использовать смартфон как точку доступа, раздавая трафик в режиме модема, что особенно удобно в дачный сезон.

Подключить услугу в рамках акции можно по 15 июля с помощью команды *478# или мобильного приложения «Мой МТС». Скидка предоставляется автоматически и доступна всем пользователям указанных тарифных планов. Узнать подробнее можно на сайте МТС.