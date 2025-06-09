Прокуратура Первомайского района г.Минска в ходе надзора за исполнением законодательства о труде установила факт неполной выплаты в установленный срок заработной платы работникам трех организаций частной формы собственности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Службе информации прокуратуры города Минска, так, в организациях, осуществляющих деятельность в области компьютерного программирования, а также деятельность по созданию рекламы, сумма задолженности перед 675 работниками за январь и февраль 2025 года составила порядка 3,8 млн рублей.

В целях защиты трудовых прав граждан прокурор Первомайского района г.Минска вынес предписания руководителям организаций с требованием выплатить причитающиеся работникам денежные суммы.

На сегодняшний день акты надзора исполнены в полном объеме – работникам предприятий выплачена заработная плата.