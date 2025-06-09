|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|10.06.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
В МИНСКЕ ПО ТРЕБОВАНИЮ ПРОКУРАТУРЫ 675 РАБОТНИКАМ ТРЕХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫПЛАЧЕНА ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ЗАРПЛАТЕ
13:16 10.06.2025
Прокуратура Первомайского района г.Минска в ходе надзора за исполнением законодательства о труде установила факт неполной выплаты в установленный срок заработной платы работникам трех организаций частной формы собственности.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Службе информации прокуратуры города Минска, так, в организациях, осуществляющих деятельность в области компьютерного программирования, а также деятельность по созданию рекламы, сумма задолженности перед 675 работниками за январь и февраль 2025 года составила порядка 3,8 млн рублей.
В целях защиты трудовых прав граждан прокурор Первомайского района г.Минска вынес предписания руководителям организаций с требованием выплатить причитающиеся работникам денежные суммы.
На сегодняшний день акты надзора исполнены в полном объеме – работникам предприятий выплачена заработная плата.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 10.06.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 09.06.2025
Курсы в банках
на 10.06.2025
Конвертация в банках
на 10.06.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте