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Экономика РБ


ЦИТ МИНТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ БЕЛАРУСИ ПРЕДСТАВИЛ ИННОВАЦИИ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ


11:04 06.06.2025

Центр информационных технологий (ЦИТ) Минтруда и соцзащиты Беларуси стал одним из участников юбилейного форума ЦИПР-2025, где презентовал передовые цифровые решения для социальной сферы. Об этом сообщает Telegram-канал ведомтсва.

В составе официальной делегации под руководством Павла Ткача, первого замминистра связи и информатизации РБ, ЦИТ представил на национальном стенде проекты, которые уже меняют качество жизни людей:

АИС «ТЦСОН» — цифровая платформа для автоматизации работы центров соцобслуживания, ускоряющая помощь нуждающимся.

АИС «Доступная среда» — инновационное решение для адаптации инфраструктуры под потребности людей с инвалидностью, включающее умную навигацию и аналитику.

Участие в ЦИПР-2025 позволило Беларуси не только продемонстрировать свои ИТ-достижения, но и: укрепить партнерские связи с российскими и зарубежными разработчиками, обсудить тренды цифровизации соцуслуг; заложить основу для будущих коллабораций.
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