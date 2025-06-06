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Экономика РБ
ЦИТ МИНТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ БЕЛАРУСИ ПРЕДСТАВИЛ ИННОВАЦИИ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ
11:04 06.06.2025
Центр информационных технологий (ЦИТ) Минтруда и соцзащиты Беларуси стал одним из участников юбилейного форума ЦИПР-2025, где презентовал передовые цифровые решения для социальной сферы. Об этом сообщает Telegram-канал ведомтсва.
В составе официальной делегации под руководством Павла Ткача, первого замминистра связи и информатизации РБ, ЦИТ представил на национальном стенде проекты, которые уже меняют качество жизни людей:
АИС «ТЦСОН» — цифровая платформа для автоматизации работы центров соцобслуживания, ускоряющая помощь нуждающимся.
АИС «Доступная среда» — инновационное решение для адаптации инфраструктуры под потребности людей с инвалидностью, включающее умную навигацию и аналитику.
Участие в ЦИПР-2025 позволило Беларуси не только продемонстрировать свои ИТ-достижения, но и: укрепить партнерские связи с российскими и зарубежными разработчиками, обсудить тренды цифровизации соцуслуг; заложить основу для будущих коллабораций.
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