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Экономика РБ
НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОСВАИВАЮТ В ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИИ МТЗ
09:34 21.01.2025
В электролаборатории управления главного энергетика Минского тракторного завода осваивают новые направления деятельности по диагностике и ремонту электрооборудования. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рассказал начальник Александр Змитрович.
«В целях оказания технической поддержки службам энергетика цехов в состав подразделения была внедрена группа по диагностике электрооборудования. На сегодняшний день в нее входят два инженера и два электромонтера, но в перспективе мы планируем расширить её штат. Для этого будем вплотную взаимодействовать с профильными учебными заведениями. В планах также создать отдельную группу по ремонту оборудования. Данные направления сегодня наиболее востребованы производством», — подчеркнул Александр Змитрович.
В настоящее время в подразделении готовят документацию для перехода на белорусский стандарт качества для измерительных лабораторий СТБ 2602-2021, который позволит оптимизировать затраты на содержание лаборатории и расширить её функционал.
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