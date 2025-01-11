ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
11.01.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ ПРЕДСТАВИЛИ ЛИМИТИРОВАННУЮ ВЕРСИЮ КРОССОВЕРА DONGFENG SHINE GS – BLACK EDITION


13:06 11.01.2025

Импортер Dongfeng в Беларуси, компания Автопромсервис, представил лимитированную версию кроссовера Shine GS под названием Black Edition. Автомобиль предложен по специальной цене – 69 500 рублей. Об этом сообщает Белорусская автомобильная ассоциация (БАА).

Кроссовер в варианте Black Edition доступен в черном цвете и внешне многое перенял от версии Sport – в частности, передний и задний бамперы с контрастными акцентами, аэродинамический боковой обвес, литые диски Armor Claw 215/55 R17. Салон выдержан в темных тонах, использовано меньшее количество оранжевых вставок. Обшитое кожей рулевое колесо позаимствовано у кроссовера MAGE.

Shine GS Black Edition адаптирован к белорусской зиме за счет пакета «теплых опций», который включает в себя обогрев передних сидений, рулевого колеса, боковых зеркал, лобового стекла в зоне щеток. В мультимедийный системе Black Edition появилась функция радио.

«Dongfeng Shine GS со старта продаж вошел в число самых продаваемых моделей на белорусском рынке. Поэтому появление лимитированной версии Black Edition, предлагающей владельцу еще больше возможностей, – отличная новость не только для поклонников марки, но и для всех ценителей современных комфортных автомобилей, которые можно приобрести за отличную цену», – отмечают представители ООО «Автопромсервис».

Dongfeng Shine GS обладает следующими габаритами: длина – 4630 мм, ширина – 1830 мм, высота – 1610 мм, колесная база – 2680 мм, дорожный просвет – 210 мм.

Shine GS Black Edition представлен c 1,5-литровым мотором DFM-Honda в сочетании с автоматической коробкой передач DCT6 Getrag.

Кроссовер имеет светодиодную оптику и панорамную крышу с электролюком. Оснащение также включает:

13-дюймовый ULTRA HD дисплей мультимедиа WindLink; 7-дюймовую цифровую приборную панель HD; автоматический климат-контроль; аудиосистему High Quality Surround с объемным звучанием; бесключевой доступ; запуск автомобиля кнопкой Start/Stop; круиз-контроль; электронный стояночный тормоз с функцией автоматической активации; систему автоматических сценариев «Умный автомобиль»; репликацию экрана смартфона на экран мультимедиа; усиленную заводскую тонировку задних стекол и другие опции.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 11.01.2025
валюта курс
EUR 3.5848
USD 3.4796
RUB 3.4122
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 11.01.2025
валюта курс +/-
EUR 3.5989 +0.0036
USD 3.4719 -0.0077
RUB 3.4055 -0.0067
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.01.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.6070 3.6200
USD 3.4600 3.4650
RUB 3.3850 3.3950
подробнее

Конвертация в банках
на 11.01.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0410 1.0455
EUR/RUB 106.4000 107.0000
USD/RUB 102.0000 102.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте