Импортер Dongfeng в Беларуси, компания Автопромсервис, представил лимитированную версию кроссовера Shine GS под названием Black Edition. Автомобиль предложен по специальной цене – 69 500 рублей. Об этом сообщает Белорусская автомобильная ассоциация (БАА).

Кроссовер в варианте Black Edition доступен в черном цвете и внешне многое перенял от версии Sport – в частности, передний и задний бамперы с контрастными акцентами, аэродинамический боковой обвес, литые диски Armor Claw 215/55 R17. Салон выдержан в темных тонах, использовано меньшее количество оранжевых вставок. Обшитое кожей рулевое колесо позаимствовано у кроссовера MAGE.

Shine GS Black Edition адаптирован к белорусской зиме за счет пакета «теплых опций», который включает в себя обогрев передних сидений, рулевого колеса, боковых зеркал, лобового стекла в зоне щеток. В мультимедийный системе Black Edition появилась функция радио.

«Dongfeng Shine GS со старта продаж вошел в число самых продаваемых моделей на белорусском рынке. Поэтому появление лимитированной версии Black Edition, предлагающей владельцу еще больше возможностей, – отличная новость не только для поклонников марки, но и для всех ценителей современных комфортных автомобилей, которые можно приобрести за отличную цену», – отмечают представители ООО «Автопромсервис».

Dongfeng Shine GS обладает следующими габаритами: длина – 4630 мм, ширина – 1830 мм, высота – 1610 мм, колесная база – 2680 мм, дорожный просвет – 210 мм.

Shine GS Black Edition представлен c 1,5-литровым мотором DFM-Honda в сочетании с автоматической коробкой передач DCT6 Getrag.

Кроссовер имеет светодиодную оптику и панорамную крышу с электролюком. Оснащение также включает:

13-дюймовый ULTRA HD дисплей мультимедиа WindLink; 7-дюймовую цифровую приборную панель HD; автоматический климат-контроль; аудиосистему High Quality Surround с объемным звучанием; бесключевой доступ; запуск автомобиля кнопкой Start/Stop; круиз-контроль; электронный стояночный тормоз с функцией автоматической активации; систему автоматических сценариев «Умный автомобиль»; репликацию экрана смартфона на экран мультимедиа; усиленную заводскую тонировку задних стекол и другие опции.