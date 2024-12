Экономика РБ

В ЯНДЕКС GO РАССКАЗАЛИ, КАК СЭКОНОМИТЬ НА ПОЕЗДКАХ В ПРАЗДНИКИ

13:03 30.12.2024 В Новый год тарифы в сервисе не меняются, однако поездка может стоить больше из-за повышенного спроса. Яндекс Go рассказывает, когда выгоднее заказывать поездки в праздники. На основе данных по использованию сервиса в 2023 году в Яндекс Go спрогнозировали, в какое время лучше заказывать поездки 31 декабря, 1 и 2 января. 31 декабря выгоднее заказывать машину в интервале с 10:00 до 15:00. Во второй половине дня водители начинают завершать работу, чтобы успеть к семьям за новогодний стол, а значит машин на линии становится меньше и цены временно растут. После полуночи и до 2:00 ночи 1 января многие не сидят дома, а едут гулять или в гости — спрос повышается, а водителей на линии меньше, чем в обычную ночь, поэтому цена поездки может быть выше. В новогоднюю ночь наиболее удачное время, чтобы отправиться в гости, выбраться на прогулку или, наоборот, вернуться домой — с 2:00 до 4:00: спрос снижается и стоимость тоже. 1 января лучше заказывать поездку утром, с 10:00 до 11:00, в это время водители начинают выходить на линию, а большинство людей к этому моменту уже добрались до дома после празднований. Далее для более выгодных поездок лучше заказывать автомобиль в интервале с 19:00 до 21:00. 2 января для более выгодных поездок лучше заказывать машину с 10:00 до 12:00 или с 15:00 до 17:00. Лайфхаки: как еще сэкономить на поездке 1. Ориентируйтесь на индекс спроса Для того чтобы пользователи могли лучше планировать свои поездки, в приложении Яндекс Go есть индекс спроса — специальный индикатор, который в реальном времени показывает уровень спроса. Найти индекс спроса можно в верхнем левом углу на главном экране приложения. Если свободных машин на линии хватает, индикатор будет зеленого цвета, а цена поездки — обычной. Если спрос повышен, индекс будет оранжевым или красным, а стоимость поездки — выше обычного. 2. Пользуйтесь подсказками “Пройтись” и “Подождать” в приложении В Яндекс Go есть подсказки, которые позволяют сэкономить на поездках даже в период повышенного спроса. Например, приложение может предложить чуть дольше подождать автомобиль или пройтись несколько минут до места посадки, если вдруг на дороге пробка или сложный заезд во двор. Для пассажира такая поездка будет стоить дешевле, а водитель не будет тратить лишнее время и сможет отправиться на новый заказ быстрее. 4. Заказывайте машину не в ровные часы Спрос может быть чуть ниже, если заказывать машину не в ровные часы, а за 5-20 минут до наступления целого часа. Например, если вы планируете выехать из дома около 15:00, лучше сделать это в 14:40. От чего зависит стоимость поездок в Новый год? Тарифы, из которых складывается цена всей поездки — стоимость 1 километра и 1 минуты пути — в сервисе перед новым годом не меняются. Но на итоговую стоимость поездки также влияют уровень спроса и количество свободных машин на линии: если желающих уехать больше, чем свободных водителей, стоимость поездки может быть выше обычного. В праздники люди активно ездят по городу, многие спешат купить подарки и зайти в гости к близким. Много людей одновременно заказывают поездки, поэтому спрос повышается. Водители тоже встречают Новый год, поэтому некоторые из них могут не выйти на линию в праздники. Чтобы выровнять дисбаланс и привлечь больше водителей, в сервисе автоматически включается повышающий цену коэффициент. Это временная мера, которая позволяет уехать тем, кому это нужно срочно. Коэффициент привлекает больше водителей на линию, и как только их становится достаточно, чтобы обеспечить поездками всех желающих, цены нормализуются.