ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
27.12.2024   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


БЖД ПРЕДЛОЖИЛА БИЛЕТЫ СО СКИДКОЙ ДО 40% НА НЕКОТОРЫЕ ПОЕЗДА В СООБЩЕНИИ С РОССИЕЙ


13:13 27.12.2024

Белорусская железная дорога предлагает пассажирам воспользоваться возможностью оформить проездные документы со скидкой до 40% в купейные вагоны и вагоны СВ отдельных поездов, курсирующих в определенные даты, при условии их оформления менее, чем за 3 часа до отправления.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БЖД, продажа проездных документов в международном сообщении осуществляется с использованием системы динамического управления тарифами. Количество мест, предлагаемых системой со скидками по выбранному пассажиром маршруту, определяется программой в онлайн режиме в зависимости от текущего коэффициента загрузки вагона соответствующего типа.

Так, например, данное предложение действительно при оформлении проездных документов в международном сообщении на следующие поезда:

отправлением 27 декабря 2024 года:

№ 239 Полоцк – Москва;

№ 2 Минск – Москва;

отправлением 28 декабря 2024 года:

№ 236 Минск – Москва;

№ 2 Минск – Москва;

№ 239 Полоцк – Москва;

отправлением 29 декабря 2024 года:

№ 236 Брест – Москва;

№ 239 Полоцк – Москва;

№ 2 Минск – Москва;

отправлением 31 декабря 2024 года:

№ 83 Гомель – Санкт-Петербург;

№ 55 Гомель – Москва;

№ 28 Брест – Москва;

№ 2 Минск – Москва;

№ 27 Москва – Брест;

№ 55 Москва – Гомель;

№ 1 Москва – Минск;

№ 239 Москва – Полоцк;

№ 239 Полоцк – Москва;

№ 4 Брест – Москва;

№ 51 Санкт-Петербург – Брест/Минск;

отправлением 1 января 2025 года:

№ 52 Брест/Минск – Санкт-Петербург;

№ 83 Гомель – Санкт-Петербург;

№ 55 Гомель – Москва;

№ 260 Минск – Санкт-Петербург;

№ 2 Минск – Москва;

№ 239 Полоцк – Москва;

№ 296 Брест – Москва;

отправлением 6 января 2025 года:

№ 1 Москва – Минск;

№ 239 Москва – Полоцк;

№ 235 Москва – Брест;

№ 27 Москва – Брест;

№ 237 Москва – Брест;

отправлением 7 января 2025 года:

№ 237 Москва – Минск;

№ 235 Москва – Минск;

№ 27 Москва – Брест;

№ 83 Санкт-Петербург – Гомель;

№ 49 Санкт-Петербург – Минск;

№ 55 Москва – Гомель;

№ 1 Москва – Минск;

отправлением 8 января 2025 года:

№ 83 Санкт-Петербург – Гомель;

№ 295 Москва – Брест;

№ 237 Москва – Брест;

№ 49 Санкт-Петербург – Минск;

№ 1 Москва – Минск;

№ 27 Москва – Брест;

№ 55 Москва – Гомель;

№ 239 Москва – Полоцк;

№ 51 Санкт-Петербург – Брест;

№ 295 Москва – Брест;

отправлением 9 января 2025 года:

№ 237 Москва– Минск;

№ 3 Москва – Брест;

№ 83 Санкт-Петербург – Гомель;

№ 239 Москва – Полоцк;

№ 49 Санкт-Петербург – Минск;

№ 1 Москва – Минск;

№ 27 Москва – Брест;

№ 51 Санкт-Петербург – Брест;

№ 55 Москва – Гомель.

При достижении коэффициента загрузки вагонов соответствующего типа (купе, СВ) уровня 45% указанные скидки не действуют.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 30.12.2024
валюта курс
EUR 3.5732
USD 3.4301
RUB 3.4056
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.12.2024
валюта курс +/-
EUR 3.5615 -0.0185
USD 3.4301 +0.0231
RUB 3.4056 -0.0038
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.12.2024
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5800 3.5950
USD 3.4100 3.4150
RUB 3.3500 3.3700
подробнее

Конвертация в банках
на 27.12.2024
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0530 1.0599
EUR/RUB 106.3000 107.1000
USD/RUB 101.0000 101.5200
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2024, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте