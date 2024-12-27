|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|27.12.2024
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
БЖД ПРЕДЛОЖИЛА БИЛЕТЫ СО СКИДКОЙ ДО 40% НА НЕКОТОРЫЕ ПОЕЗДА В СООБЩЕНИИ С РОССИЕЙ
13:13 27.12.2024
Белорусская железная дорога предлагает пассажирам воспользоваться возможностью оформить проездные документы со скидкой до 40% в купейные вагоны и вагоны СВ отдельных поездов, курсирующих в определенные даты, при условии их оформления менее, чем за 3 часа до отправления.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БЖД, продажа проездных документов в международном сообщении осуществляется с использованием системы динамического управления тарифами. Количество мест, предлагаемых системой со скидками по выбранному пассажиром маршруту, определяется программой в онлайн режиме в зависимости от текущего коэффициента загрузки вагона соответствующего типа.
Так, например, данное предложение действительно при оформлении проездных документов в международном сообщении на следующие поезда:
отправлением 27 декабря 2024 года:
№ 239 Полоцк – Москва;
№ 2 Минск – Москва;
отправлением 28 декабря 2024 года:
№ 236 Минск – Москва;
№ 2 Минск – Москва;
№ 239 Полоцк – Москва;
отправлением 29 декабря 2024 года:
№ 236 Брест – Москва;
№ 239 Полоцк – Москва;
№ 2 Минск – Москва;
отправлением 31 декабря 2024 года:
№ 83 Гомель – Санкт-Петербург;
№ 55 Гомель – Москва;
№ 28 Брест – Москва;
№ 2 Минск – Москва;
№ 27 Москва – Брест;
№ 55 Москва – Гомель;
№ 1 Москва – Минск;
№ 239 Москва – Полоцк;
№ 239 Полоцк – Москва;
№ 4 Брест – Москва;
№ 51 Санкт-Петербург – Брест/Минск;
отправлением 1 января 2025 года:
№ 52 Брест/Минск – Санкт-Петербург;
№ 83 Гомель – Санкт-Петербург;
№ 55 Гомель – Москва;
№ 260 Минск – Санкт-Петербург;
№ 2 Минск – Москва;
№ 239 Полоцк – Москва;
№ 296 Брест – Москва;
отправлением 6 января 2025 года:
№ 1 Москва – Минск;
№ 239 Москва – Полоцк;
№ 235 Москва – Брест;
№ 27 Москва – Брест;
№ 237 Москва – Брест;
отправлением 7 января 2025 года:
№ 237 Москва – Минск;
№ 235 Москва – Минск;
№ 27 Москва – Брест;
№ 83 Санкт-Петербург – Гомель;
№ 49 Санкт-Петербург – Минск;
№ 55 Москва – Гомель;
№ 1 Москва – Минск;
отправлением 8 января 2025 года:
№ 83 Санкт-Петербург – Гомель;
№ 295 Москва – Брест;
№ 237 Москва – Брест;
№ 49 Санкт-Петербург – Минск;
№ 1 Москва – Минск;
№ 27 Москва – Брест;
№ 55 Москва – Гомель;
№ 239 Москва – Полоцк;
№ 51 Санкт-Петербург – Брест;
№ 295 Москва – Брест;
отправлением 9 января 2025 года:
№ 237 Москва– Минск;
№ 3 Москва – Брест;
№ 83 Санкт-Петербург – Гомель;
№ 239 Москва – Полоцк;
№ 49 Санкт-Петербург – Минск;
№ 1 Москва – Минск;
№ 27 Москва – Брест;
№ 51 Санкт-Петербург – Брест;
№ 55 Москва – Гомель.
При достижении коэффициента загрузки вагонов соответствующего типа (купе, СВ) уровня 45% указанные скидки не действуют.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 30.12.2024
Итоги торгов на БВФБ
на 27.12.2024
Курсы в банках
на 27.12.2024
Конвертация в банках
на 27.12.2024
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2024, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте