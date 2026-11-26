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БЕЛАРУСЬ И НИКАРАГУА ОБСУДИЛИ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДВУСТОРОННЕГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ
12:57 27.11.2026
Министр иностранных дел Республики Беларусь Максим Рыженков встретился 27 ноября 2026 г. в Минске с советником сопрезидентов Республики Никарагуа по вопросам инвестиций, торговли и международного сотрудничества Лауреано Ортегой Мурильо, который является сопредседателем Белорусско-Никарагуанской совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, собеседники подвели итоги состоявшегося накануне 5-го заседания комиссии, а также обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в различных сферах.
М.Рыженков приветствовал открытие 26 ноября дипломатического представительства Никарагуа в Беларуси и выразил надежду, что этот шаг будет способствовать успешной реализации совместных проектов сотрудничества по широкому спектру направлений.
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