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БЕЛАРУСЬ И ДУБАЙ НАМЕРЕНЫ РАСШИРЯТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО В ТОРГОВЛЕ И ТУРИЗМЕ
09:22 27.11.2026
Генеральный консул Республики Беларусь в Дубае (ОАЭ) Алексей Жалдыбин 26 ноября 2026 г. встретился с генеральным секретарем Исполнительного совета Дубая Абдуллой Мохаммедом аль-Басти.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, собеседники рассмотрели актуальные вопросы двусторонней повестки дня, уделив особое внимание углублению торгово-экономического сотрудничества, развитию связей в сфере туризма и взаимодействию на международных площадках.
Стороны условились продолжить совместную работу по намеченным направлениям.
Генеральный консул Беларуси Алексей Жалдыбин встретился с Генеральным секретарем Исполнительного совета Дубая.
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