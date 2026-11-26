Международные связи

БЕЛАРУСЬ И ДУБАЙ НАМЕРЕНЫ РАСШИРЯТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО В ТОРГОВЛЕ И ТУРИЗМЕ

09:22 27.11.2026 Генеральный консул Республики Беларусь в Дубае (ОАЭ) Алексей Жалдыбин 26 ноября 2026 г. встретился с генеральным секретарем Исполнительного совета Дубая Абдуллой Мохаммедом аль-Басти. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, собеседники рассмотрели актуальные вопросы двусторонней повестки дня, уделив особое внимание углублению торгово-экономического сотрудничества, развитию связей в сфере туризма и взаимодействию на международных площадках. Стороны условились продолжить совместную работу по намеченным направлениям. Генеральный консул Беларуси Алексей Жалдыбин встретился с Генеральным секретарем Исполнительного совета Дубая.