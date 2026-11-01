Белорусская универсальная товарная биржа и АО «Биржа «ЦТС» договорились об установлении партнерских отношений с целью организации совместной работы по ряду направлений, значимых для обеих площадок.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, в частности, речь идет об обмене опытом в сфере биржевой торговли работами и услугами, сотрудничестве по формированию биржевых ценовых индикаторов, упрощении взаимного доступа на биржевые торги клиентов БУТБ и Биржи «ЦТС» и реализации двусторонних проектов, способствующих расширению применения биржевых инструментов в торговле между Беларусью и Россией. Данные вопросы обсуждались в ходе визита делегации Биржи «ЦТС» в центральный офис БУТБ в Минске.

По мнению Никиты Захарова, генерально директора Биржи «ЦТС», коллаборация российской и белорусской биржевых платформ не только придаст дополнительный импульс развитию биржевой торговли между двумя странами, но и обеспечит условия для внедрения новых технологий и механизмов, повышающих эффективность деятельности Биржи «ЦТС» и БУТБ как операторов электронной инфраструктуры товарных рынков.

В связи с этим председатель правления БУТБ Александр Осмоловский выразил готовность выстраивать совместную работу с Биржей «ЦТС» по обозначенным приоритетным направлениям, отметив ключевую роль межбиржевого диалога для создания и развития организованных товарных рынков на национальном и международном уровнях.

Достигнутые договоренности стороны закрепили в соглашении о сотрудничестве, которое послужит отправной точкой для дальнейшего системного взаимодействия белорусской и российской бирж.