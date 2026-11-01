|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|26.11.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Международные связи
БЕЛАРУСЬ И СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ОБСУДИЛИ ВЗАИМНЫЕ ПОСТАВКИ И КООПЕРАЦИЮ В ПРОИЗВОДСТВЕ ТЕХНИКИ
10:13 26.11.2026
Вице-премьер выразил признательность российской стороне за оказанное содействие в подготовке концерта-реквиема "Каждый третий" в городе Екатеринбурге, а также за заинтересованный подход в развитии взаимодействия с Беларусью.
Особое внимание уделено выполнению договоренностей, достигнутых по итогам визита губернатора региона в Минск в мае этого года. Так, в ходе выставки "ИННОПРОМ" (Екатеринбург) подписано соглашение о сотрудничестве по производству коммунальной техники в Беларуси и Свердловской области.
Помимо развития кооперационного сотрудничества важная роль отводится поставкам на Урал белорусской техники. В Свердловской области Беларусь видит не только надежного партнера для реализации белорусских товаров, но и важного поставщика качественной продукции, в том числе электротехнического оборудования.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 27.11.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 26.11.2026
Курсы в банках
на 26.11.2026
Конвертация в банках
на 26.11.2026
Финансовая информация
в свободном доступе