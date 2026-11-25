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ВОЗМОЖНОСТИ ЦЕНТРА АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В МИНСКЕ ПРЕЗЕНТОВАНЫ ДЕЛОВЫМ КРУГАМ ВЬЕТНАМА
16:35 25.11.2026
Беларусь стала первой зарубежной площадкой, где в 2025 году «Росатом» открыл центр совместно с холдингом H-holding.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе странового офиса госкорпорации «Росатом» в Республике Беларусь, сегодня здесь производят детали и комплектующие для промышленности, энергетики, машиностроения, научной сферы страны. Кроме того, в этом году начата поставка потребителям совместных российско-белорусских промышленных 3D-принтеров.
Вьетнам совместно с «Росатомом» также планирует открыть центр аддитивных технологий, изучение белорусского опыта - важный шаг в подготовке к реализации проекта.
На встрече были отмечены ключевые преимущества аддитивных технологий: сокращение сроков освоения продукции, снижение затрат на механическую обработку, увеличение скорости проведения ремонтов.
«Аддитивное производство сегодня дополняет традиционное. Аддитивные технологии сокращают сроки производства и изготовления малых партий серийных изделий, очень сложных изделий. По отдельным сложным деталям сокращение времени изготовления - до 10 раз»,- отметил директор Центра Денис Рогачев.
Стороны заявили о взаимной заинтересованности в развитии сотрудничества.
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