Беларусь стала первой зарубежной площадкой, где в 2025 году «Росатом» открыл центр совместно с холдингом H-holding.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе странового офиса госкорпорации «Росатом» в Республике Беларусь, сегодня здесь производят детали и комплектующие для промышленности, энергетики, машиностроения, научной сферы страны. Кроме того, в этом году начата поставка потребителям совместных российско-белорусских промышленных 3D-принтеров.

Вьетнам совместно с «Росатомом» также планирует открыть центр аддитивных технологий, изучение белорусского опыта - важный шаг в подготовке к реализации проекта.

На встрече были отмечены ключевые преимущества аддитивных технологий: сокращение сроков освоения продукции, снижение затрат на механическую обработку, увеличение скорости проведения ремонтов.

«Аддитивное производство сегодня дополняет традиционное. Аддитивные технологии сокращают сроки производства и изготовления малых партий серийных изделий, очень сложных изделий. По отдельным сложным деталям сокращение времени изготовления - до 10 раз»,- отметил директор Центра Денис Рогачев.

Стороны заявили о взаимной заинтересованности в развитии сотрудничества.