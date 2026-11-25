Заместитель премьер-министра Александр Терехов провел встречу с заместителем председателя Кабинета министров - министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым, сообщает пресс-служба белорусского Правительства.

Экономики наших стран во многом взаимодополняемы: и белорусским, и туркменским производителям есть что предложить друг другу. Беларусь уделяет особое внимание укреплению взаимовыгодных связей с Туркменистаном, в том числе наращиванию объемов взаимной торговли.

Стороны обсудили состояние и перспективы развития комплекса белорусско-туркменских отношений, прежде всего в торгово-экономической сфере, а также уделили особое внимание планам по организации в ближайшей перспективе ряда совместных деловых мероприятий с целью углубления взаимовыгодного сотрудничества.