Беларусь обладает серьезным потенциалом и компетенциями в промышленности, машиностроении, сельском хозяйстве и других отраслях и может стать надежным партнером Алжира. Об этом заявил заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич во время встречи с министром сельского хозяйства, развития сельских территорий и рыболовства Алжира Сидом Али Халди, сообщает пресс-служба Правительства.

"Правительство Беларуси ставит перед собой четкую задачу активизировать торгово-экономическое сотрудничество и принять исчерпывающие меры по безусловному выполнению поручения президентов двух стран о доведении к концу 2027 года объемов взаимной торговли до $500 млн. Рассчитываем также определить конкретные сроки реализации совместных проектов промкооперации и получить необходимую поддержку алжирской стороны в части оформления соответствующих разрешений и принятия необходимых административных решений", - сказал Виктор Каранкевич.

Заместитель премьер-министра отметил, что белорусско-алжирские отношения основаны на глубоком доверии, искренней дружбе и взаимном уважении. "Вы являетесь для нас важным и надежным партнером на Африканском континенте и в международных отношениях. Мощный импульс двустороннему взаимодействию придал официальный визит президента Беларуси в Алжир в декабре 2025 года, когда были подписаны дорожная карта и совместное заявление глав государств. С тех пор состоялся целый ряд контактов на высшем и высоком уровнях", - обозначил вице-премьер.

В мае 2026 года Беларусь впервые посетил председатель Национального народного собрания парламента Алжира. В августе в Минске прошла встреча президента Беларуси с министром иностранных дел Алжира. В сентябре состоялся визит белорусской делегации в Алжир, в составе которой были председатель Совета Республики Наталья Кочанова и Виктор Каранкевич. "Мы были радушно приняты президентом и премьер-министром Алжира. Ваша страна произвела на нас очень сильное приятное впечатление. Мы увидели сильное, динамично развивающееся государство с большим будущим, - отметил Виктор Каранкевич. - В настоящее время наша основная задача - закрепить и развивать достигнутый высокий уровень доверия между странами, а также трансформировать огромный потенциал сотрудничества и добрые намерения в реальные дела и достижения".

Сид Али Халди в свою очередь отметил, что алжирская сторона удовлетворена качеством отношений с Беларусью и готова к их развитию в различных областях. "В последние годы наши отношения получили беспрецедентный импульс, особенно благодаря личному участию президентов наших стран. Это общая воля на высшем уровне позволяет нам рассчитывать на исключительные успехи", - подчеркнул он.