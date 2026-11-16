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ИНДИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАНА В ЗАКУПКАХ БЕЛОРУССКОЙ ТЕХНИКИ
11:14 17.11.2026
Индия подтвердила заинтересованность в белорусской технике для сельского, городского и коммунального хозяйства, а также горнодобывающей отрасли. Об этом стало известно по итогам переговоров, которые состоялись в первый день рабочего визита в Индию министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова, в состав делегации которого также вошел заместитель министра промышленности Леонид Рыжковский, передает Telegram-канал Министерства промышленности Беларуси.
Встреча прошла с государственным министром торговли и промышленности Индии Джитином Прасадой. Для реализации намеченных планов стороны договорились провести в 2027 году активную совместную кампанию по сближению деловых кругов двух стран, задействовав возможности межправительственных комиссий, рабочих групп и отраслевых структур.
Практическим шагом в развитии двусторонних связей стал Белорусско-Индийский бизнес-форум, который прошел 16 ноября в Нью-Дели. Мероприятие объединило около 100 представителей деловых кругов обоих государств, а по его итогам был подписан ряд международных документов.
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