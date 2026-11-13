Правительство и белорусские компании открыты для дальнейшего сотрудничества с вьетнамскими партнерами. Об этом заявил заместитель премьер-министра Александр Терехов во время встречи с генеральным аудитором Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Хыу Нгиа.

"Беларусь рассматривает дружественный Вьетнам в качестве основной опорной точки для расширения своего экономического присутствия в Юго-Восточной Азии. Объем взаимной торговли ежегодно растет и по итогам 2025 года достиг почти $300 млн. На наш взгляд, этот товарооборот не соответствует потенциалу наших стран, - сказал Александр Терехов. - Правительство и белорусские компании открыты для дальнейшего сотрудничества с вьетнамскими партнерами".

Есть ряд приоритетных проектов в сфере торговли, промышленности, сельского хозяйства, фармацевтики, которые рассматриваются в качестве драйвера белорусско-вьетнамского взаимодействия. "Со своей стороны Беларусь готова и дальше расширять закупки востребованной вьетнамской продукции - каучука, морепродуктов, фруктов, орехов, обуви, бытовой электроники и другого", - отметил вице-премьер.

В начале декабря белорусская делегация под руководством Александра Терехова примет участие в международной выставке Vietnam Expo в Хошимине. "В экономической столице Вьетнама будет представлена национальная экспозиция Беларуси. В это же время планируется проведение Белорусско-вьетнамского бизнес-форума. Хотим на этих площадях продемонстрировать лучшие образцы промышленной продукции и потенциал нашей страны", - обозначил Заместитель Премьер-министра.

Нгуен Хыу Нгиа напомнил, что со дня установления дипломатических отношений между двумя странами прошло 34 года. "Традиционная дружба и многостороннее сотрудничество между Вьетнамом и Беларусью укрепляются и развиваются на основе доверия, равноправия и взаимоуважения в интересах народов двух стран. На этой основе мы будем расширять и реализовывать потенциал экономик на благо наших народов", - подчеркнул он.