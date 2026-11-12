В целях продвижения отечественных технологий, научных разработок, товаров и услуг на внешний рынок Беларусь представит национальную экспозицию на международной выставке Vietnam Expo. Соответствующее Постановление Совмина от 12 ноября 2026 г. №592 "Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2025 г. №801" подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщает пресс-служба Правительства.

Vietnam Expo - крупнейшая международная торговая выставка, которая проводится ежегодно с 1975 года и служит главной площадкой для продвижения торговли, привлечения инвестиций и развития производства. Это ключевое событие для тех, кто заинтересован в развитии торгово-экономического сотрудничества c Юго-Восточной Азией.

Выставка пройдет 3-5 декабря 2026 года в городе Хошимине. В ней планируют принять участие представители 65 стран мира, включая Беларусь.