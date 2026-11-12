|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.11.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Международные связи
БЕЛАРУСЬ ПРЕДСТАВИТ НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКСПОЗИЦИЮ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ VIETNAM EXPO
10:25 13.11.2026
В целях продвижения отечественных технологий, научных разработок, товаров и услуг на внешний рынок Беларусь представит национальную экспозицию на международной выставке Vietnam Expo. Соответствующее Постановление Совмина от 12 ноября 2026 г. №592 "Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2025 г. №801" подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщает пресс-служба Правительства.
Vietnam Expo - крупнейшая международная торговая выставка, которая проводится ежегодно с 1975 года и служит главной площадкой для продвижения торговли, привлечения инвестиций и развития производства. Это ключевое событие для тех, кто заинтересован в развитии торгово-экономического сотрудничества c Юго-Восточной Азией.
Выставка пройдет 3-5 декабря 2026 года в городе Хошимине. В ней планируют принять участие представители 65 стран мира, включая Беларусь.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.11.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 12.11.2026
Курсы в банках
на 13.11.2026
Конвертация в банках
на 13.11.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте