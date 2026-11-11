|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|12.11.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Международные связи
БЕЛАРУСЬ И ЕГИПЕТ НАЦЕЛЕНЫ НА РАСШИРЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ
12:48 12.11.2026
Посол Республики Беларусь в Арабской Республике Египет Евгений Соболевский 11 ноября 2026 г. встретился с заместителем министра иностранных дел Египта по вопросам протокола Ихабом Сулейманом.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, стороны отметили высокую динамику белорусско-египетского сотрудничества в различных сферах.
Собеседники обсудили ход подготовки к предстоящим двусторонним мероприятиям высокого уровня, уделив особое внимание протокольным аспектам взаимодействия.
В тот же день белорусский дипломат встретился с заместителем министра иностранных дел Египта по парламентским делам Шади аль-Шаркави.
Собеседники подчеркнули важность парламентских связей для наращивания всеобъемлющего сотрудничества между двумя странами, в том числе в торгово-экономической сфере.
Стороны рассмотрели вопросы организации взаимных визитов делегаций законодательных органов Беларуси и Египта, взаимодействия в рамках международных парламентских структур и расширения межпартийных контактов.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 12.11.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 11.11.2026
Курсы в банках
на 12.11.2026
Конвертация в банках
на 12.11.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте