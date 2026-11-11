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Международные связи


БЕЛАРУСЬ И ЕГИПЕТ НАЦЕЛЕНЫ НА РАСШИРЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ


12:48 12.11.2026

Посол Республики Беларусь в Арабской Республике Египет Евгений Соболевский 11 ноября 2026 г. встретился с заместителем министра иностранных дел Египта по вопросам протокола Ихабом Сулейманом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, стороны отметили высокую динамику белорусско-египетского сотрудничества в различных сферах.

Собеседники обсудили ход подготовки к предстоящим двусторонним мероприятиям высокого уровня, уделив особое внимание протокольным аспектам взаимодействия.

В тот же день белорусский дипломат встретился с заместителем министра иностранных дел Египта по парламентским делам Шади аль-Шаркави.

Собеседники подчеркнули важность парламентских связей для наращивания всеобъемлющего сотрудничества между двумя странами, в том числе в торгово-экономической сфере.

Стороны рассмотрели вопросы организации взаимных визитов делегаций законодательных органов Беларуси и Египта, взаимодействия в рамках международных парламентских структур и расширения межпартийных контактов.
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