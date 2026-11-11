|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|12.11.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Международные связи
БЕЛАРУСЬ И МОНГОЛИЯ РАССМОТРЕЛИ ПУТИ РАСШИРЕНИЯ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
09:26 12.11.2026
Посол Республики Беларусь в Монголии Михаил Орда 11 ноября 2026 г. встретился с президентом Национальной торгово-промышленной палаты (НТПП) Монголии Баатаржавын Лхагважавом.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, стороны также рассмотрели дальнейшие шаги по укреплению контактов между торгово-промышленными палатами двух стран. Собеседники сошлись во мнении, что тесное сотрудничество бизнес-кругов является одним из ключевых инструментов выполнения задач, поставленных главами Беларуси и Монголии, а также эффективного использования преимуществ, предоставляемых Временным торговым соглашением между ЕАЭС и Монголией.
Стороны детально обсудили итоги Белорусско-Монгольского бизнес-форума, прошедшего в рамках государственного визита президента Монголии Ухнаагийн Хурэлсуха в Республику Беларусь в конце октября 2026 года.
Посол Беларуси поблагодарил президента НТПП Монголии за содействие в организации бизнес-форума, проведенного совместно с Белорусской торгово-промышленной палатой.
Михаил Орда подчеркнул практическую эффективность проведения подобных мероприятий для развития торгово-экономических отношений Беларуси и Монголии.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 12.11.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 11.11.2026
Курсы в банках
на 12.11.2026
Конвертация в банках
на 12.11.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте