Посол Республики Беларусь в Монголии Михаил Орда 11 ноября 2026 г. встретился с президентом Национальной торгово-промышленной палаты (НТПП) Монголии Баатаржавын Лхагважавом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, стороны также рассмотрели дальнейшие шаги по укреплению контактов между торгово-промышленными палатами двух стран. Собеседники сошлись во мнении, что тесное сотрудничество бизнес-кругов является одним из ключевых инструментов выполнения задач, поставленных главами Беларуси и Монголии, а также эффективного использования преимуществ, предоставляемых Временным торговым соглашением между ЕАЭС и Монголией.

Стороны детально обсудили итоги Белорусско-Монгольского бизнес-форума, прошедшего в рамках государственного визита президента Монголии Ухнаагийн Хурэлсуха в Республику Беларусь в конце октября 2026 года.

Посол Беларуси поблагодарил президента НТПП Монголии за содействие в организации бизнес-форума, проведенного совместно с Белорусской торгово-промышленной палатой.

Михаил Орда подчеркнул практическую эффективность проведения подобных мероприятий для развития торгово-экономических отношений Беларуси и Монголии.