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БУТБ И ТОРГОВОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ВЬЕТНАМА НАМЕТИЛИ НАПРАВЛЕНИЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ
12:48 11.11.2026
Белорусская универсальная товарная биржа и торговое представительство Вьетнама в Республике Беларусь намерены реализовать комплекс совместных мероприятий по привлечению вьетнамского бизнеса на биржевые торги для заключения импортно-экспортных сделок с белорусскими предприятиями.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, первоочередное внимание будет уделяться целевому информированию вьетнамских компаний из определенных отраслей сельского хозяйства и промышленности о возможностях использования биржевого механизма для выхода на рынок Беларуси. Кроме того, планируется организовывать семинары по биржевой тематике для деловых кругов Вьетнама, посещающих Минск в рамках бизнес-миссий, и проводить онлайн-консультации по аккредитации и участию в торгах на БУТБ.
Такие направления взаимодействия были определены по итогам переговоров специалистов БУТБ с главой торгпредства Вьетнама в Беларуси Май Тунг Ламом, который посетил центральный офис биржи с ознакомительным визитом.
«Биржевая торговля Беларуси и Вьетнама должна опираться на взаимные интересы сторон, поэтому важно в равной степени проработать как экспортный, так и импортный трек. Начало сотрудничеству уже положено — заключены пилотные биржевые сделки по поставке во Вьетнам сухого обезжиренного молока. В перспективе при поддержке торгпредства рассчитываем спроецировать полученный позитивный опыт на другие товарные позиции, такие как мясопродукты, кормовые добавки, растительные масла и льноволокно, а также привлечь на нашу электронную платформу вьетнамских производителей кофе, каучука, риса, пальмового масла, рыбной продукции», — отметил помощник председателя правления БУТБ Александр Башлий в ходе обсуждения формата и приоритетов взаимодействия с торгпредством Вьетнама.
В этой связи Май Тунг Лам выразил готовность оказывать содействие БУТБ в установлении контактов с торговыми и производственными предприятиями Вьетнама, которые обращаются в торгпредство, и перенаправлять на биржу поступающие от них запросы на покупку и продажу товаров в Беларуси.
«Мы готовы помочь наладить коммуникацию с вьетнамским бизнесом по вопросам применения биржевых инструментов, чтобы как можно больше компаний из нашей страны выходили на биржу как продавцы и покупатели. Считаю, что этот вектор торгово-экономического сотрудничества Вьетнама и Беларуси имеет значительный потенциал и ему нужно придать дополнительный импульс», — подчеркнул вьетнамский дипломат.
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